Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu. Când poate debuta la Rapid: „Atunci va putea juca” - Antena Sport

Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu și cu Victor Angelescu și urmează să fie prezentat oficial la Rapid. Giovanni Becali a oferit toate detaliile despre transferul internaționalului român la echipa din Giulești.

Olimpiu Moruțan a ajuns joi în București și a efectuat vizita medicală la Rapid. După ce va semna contractul, mijlocașul de 26 de ani își va încheia înțelegerea cu cei de la Aris Salonic.

Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu

Giovanni Becali a mai dezvăluit că în cazul în care transferul lui Olimpiu Moruțan se va oficializa în cel mai scurt timp, mijlocașul ar putea debuta la Rapid luni, în duelul cu UTA, din etapa a 23-a din Liga 1.

„Moruțan era la birou, nu am putut să-l văd, era cu Dragoș, la mine la birou în Pipera. A făcut vizita medicală ieri, l-au controlat toți doctorii specializați în oase, după accidentarea aia, a ieșit perfect. A fost la 11, înainte să înceapă antrenamentul, să-și vadă colegii, a fost prezentat. Ieri s-a întâlnit și cu domnul Șucu, și cu Victor Angelescu.

El încă nu a depus rezilierea cu Aris, pentru că trebuie să semneze prima dată contractul cu Rapid. După ce-l semnează mergem la ambasada greacă, pune rezilierea cu clubul acolo, după care se întâlnește cu coechipierii. Dacă se antrenează mâine, în seara asta face o alergare, duminică se antrenează, iar luni poate să joace. Nu știu cât, dar poate să joace.