Oțelul – Farul 3-2. Constănțenii pot pica pe loc de baraj la finalul rundei

Daniel Işvanca Publicat: 9 mai 2026, 20:03

Holz Conrado Buchanelli / Sportpictures

Oțelul Galați a risipit emoțiile pentru acest final de sezon, după ce s-a impus în fața Farului Constanța cu scorul de 3-2, într-un duel din cadrul etapei a 8-a de play-out.

Situația este una complicată pentru gruparea antrenată de Flavius Stoican, care ar putea încheia etapa pe loc de baraj, în funcție de rezultatul disputei dintre FC Botoșani și Petrolul.

Farul Constanța tremură pe final de sezon

Disputa dintre Oțelul Galați și Farul Constanța a fost una spectaculoasă, nu mai puțin de cinci goluri fiind marcate în cadrul partidei din etapa a 8-a de play-out.

Conrado a deschis scorul în minutul 39 din penalty, iar Iacob (min. 56) și Bordun (min. 58) au majorat serios avantajul gălățenilor. A urmat însă și un gol al oaspeților, care au redus din diferență prin Denis Alibec (min. 67).

Constănțenii au forțat revenirea pe final, iar speranțele au fost reaprinse de reușita lui Victor Dican (min. 77), care a fost servit excelent de Denis Alibec. A fost însă și golul care a stabilit scorul final.

