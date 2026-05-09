Sorana Cîrstea și suma încasată după ce a eliminat-o pe Aryna Sabalenka la Roma! Cu cine se va duela în optimi

Sorana Cîrstea a produs marea surpriză în turul al treilea la Mastersul de la Roma și a eliminat-o după un meci de peste două ore pe lidera WTA Aryna Sabalenka.

Românca a scris o nouă pagină de istorie în tenisul feminin și este gata de duelul din faza optimilor, acolo unde va da peste o jucătoare importantă din circuit.

Sorana Cîrstea, duel cu Linda Noskova în optimi la Foro Italico

Sorana Cîrstea a făcut un meci memorabil în fața Arynei Sabalenka și a eliminat-o pe lidera mondială din drumul spre optimile Mastersului de la Roma. Performanța româncei a fost recompensată cu un cec în valoare de €79,510.

În meciul prin care va încerca o calificare în faza sferturilor de finală, cea mai bine clasată jucătoare a României va da peste Linda Noskova, ocupanta locului 13 mondial.

Cehoaica a trecut în două seturi în turul precedent de Oleksandra Oliynykova, scor 6-1, 6-3 și s-a mai întâlnit de trei ori anul acesta cu Sorana, la Dubai, Indian Wells și Miami.