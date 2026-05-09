Adrian Porumboiu a pus tunurile pe CCA! Singurul arbitru lăudat din Liga 1: „Își vede de treabă”

Arbitrajul românesc a avut de suferit în acest sezon, asta după ce tot mai multe erori au fost semnalate în mai multe jocuri importante din Liga 1, multe dintre acestea în play-off.
Ultima fază controversată a avut loc vineri seară, la partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, când ardelenilor nu le-a fost acordat un penalty pentru un ofsaid insesizabil.
Adrian Porumboiu, atac la adresa lui Kyros Vassaras
Adrian Porumboiu a vorbit iar despre problema arbitrajelor din Liga 1, iar fostul patron al FC Vaslui l-a taxat iarăși pe Kyros Vassaras. Mai mult decât atât, acesta a scos în evidență și un arbitru care a fost impecabil în acest sezon.
„Greșeli au fost întotdeauna. Dacă vorbim despre arbitri, toți ar trebui să-și pună o întrebare: ‘De ce Barbu nu greșește?’. Aveți răspunsul. Își vede de treabă, arbitrează ceea ce trebuie să arbitreze. Mai sunt câțiva, dar el este exponentul noii generații de arbitri și ar trebui să ne bucure că apar și oameni adevărați în arbitraj.
Toți șefii, uitați-vă și la UEFA, FIFA, la comisiile de arbitraj, inclusiv la noi… Nu este doar o meteahnă a lui Vassaras. Toți au încercat să-i scoată în față pe arbitrii care au greșit.
Totuși, cei care au greșit sunt chiar ei, pentru că ei i-au promovat și i-au delegat. Atunci e normal ca oamenii să încerce să-i apere: ‘Eu l-am făcut, eu trebuie să-l apăr’. Și la nivel de FIFA sau UEFA se întâmplă la fel: ‘Nu putem spune nimic despre arbitri’. Păi spuneți despre cei care i-au instruit și i-au delegat. Nu poate interveni mereu Vassaras”.
„Vassaras inventează și el uneori faze sau explicații”
„Și cei care au fost înaintea lui Vassaras, români fiind, făceau tot posibilul să-i protejeze pe arbitri. Altfel, vina era și a lor, pentru că ei îi promovaseră și îi delegaseră la meciuri.
Dacă îi delega altcineva, probabil spuneau adevărul despre ceea ce se întâmpla. Acesta este singurul adevăr. Vassaras ce să facă? Inventează și el uneori faze sau explicații care nu corespund textului regulamentului și deciziilor International Board”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.
