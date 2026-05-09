“E o prostie”. Momentul în care Danny Armstrong a cedat când a vorbit despre protestul suporterilor lui Dinamo

Danny Armstrong a fost jucătorul lui Dinamo care a participat la conferința de presă premergătoare partidei dintre alb-roșii și FC Argeș. Printre altele, scoțianul a vorbit și despre protestul ultrașilor “câinilor”, care nu vor intra pe Arcul de Triumf în semn de protest pentru modul în care clubul a gestionat situația noii sigle.

Dinamo are o problemă destul de importantă înainte de meciul cu FC Argeș din etapa cu numărul 8 al play-off-ului Ligii 1. Alb-roșiii nu vor avea parte de susținerea celor din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo, care au anunțat că vor veni la meci, însă nu vor intra propriu-zis pe Arcul de Triumf, prin intermediul unui comunicat în care mesajul a fost “Cu toții la stadion, nimeni în stadion”.

Fanii lui Dinamo nu intră pe stadion cu FC Argeș. Danny Armstrong le cere să îi susțină

Decizia ultrașilor a venit după ce clubul a anunțat noua siglă fără să se consulte cu ei, după care la cererea fanilor de a-și anula decizia, cei de la Dinamo au venit cu un comunicat prin care nu au anunțat vreo schimbare concretă.

Vestea legată de suporterii lui Dinamo a ajuns și la urechile jucătorilor lui Zeljko Kopic, iar Danny Armstrong, prezent la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, a făcut apel către fani și le-a cerut să vină pe stadion.

“Sper că se vor răzgândi. Ca jucători, avem nevoie de sprijinul lor. Au fost uimitori cu sprijinul acordat de-a lungul timpului. Sper și le cer să revină asupra deciziei și să intre în stadion. Nu este corect ca cei care să fie pedepsiți să fim noi, jucătorii.