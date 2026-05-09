“E o prostie”. Momentul în care Danny Armstrong a cedat când a vorbit despre protestul suporterilor lui Dinamo

Danny Armstrong a fost jucătorul lui Dinamo care a participat la conferința de presă premergătoare partidei dintre alb-roșii și FC Argeș. Printre altele, scoțianul a vorbit și despre protestul ultrașilor “câinilor”, care nu vor intra pe Arcul de Triumf în semn de protest pentru modul în care clubul a gestionat situația noii sigle.
Dinamo are o problemă destul de importantă înainte de meciul cu FC Argeș din etapa cu numărul 8 al play-off-ului Ligii 1. Alb-roșiii nu vor avea parte de susținerea celor din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo, care au anunțat că vor veni la meci, însă nu vor intra propriu-zis pe Arcul de Triumf, prin intermediul unui comunicat în care mesajul a fost “Cu toții la stadion, nimeni în stadion”.
Fanii lui Dinamo nu intră pe stadion cu FC Argeș. Danny Armstrong le cere să îi susțină
Decizia ultrașilor a venit după ce clubul a anunțat noua siglă fără să se consulte cu ei, după care la cererea fanilor de a-și anula decizia, cei de la Dinamo au venit cu un comunicat prin care nu au anunțat vreo schimbare concretă.
Vestea legată de suporterii lui Dinamo a ajuns și la urechile jucătorilor lui Zeljko Kopic, iar Danny Armstrong, prezent la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, a făcut apel către fani și le-a cerut să vină pe stadion.
“Sper că se vor răzgândi. Ca jucători, avem nevoie de sprijinul lor. Au fost uimitori cu sprijinul acordat de-a lungul timpului. Sper și le cer să revină asupra deciziei și să intre în stadion. Nu este corect ca cei care să fie pedepsiți să fim noi, jucătorii.
Situația nu ține de terenul de joc, se va rezolva, cred asta cu tărie, dar nu sunt de părere că suporterii trebuie să procedeze așa. Ne-ar afecta doar pe noi și sunt sigur că vor realiza asta”
Sunt uimitori și avem nevoie de ei în stadion, este ca și cum avem un om în plus. Sunt cei mai buni suporteri din țară și sper să se răzgândească, le cer asta ferm: veniți la stadion. Cred că vor veni“, a spus scoțianul la conferința de presă.
La un moment dat, cineva i-a spus lui Armstrong că ar putea să îi audă pe ultrași și din afara stadionului, extrema “câinilor” a avut un răspuns mai acid.
“E o prostie. Nu e nici pe departe același lucru. Când îi vezi acolo și sar și cântă și sunt atât de gălăgioși și au toate bannerele și steagurile lor, e un sentiment extraordinar ca fotbalist“, a mai spus fotbalistul alb-roșiilor.
- Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS”
- Panică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești
- FCSB, cea mai valoroasă echipă a României! Cum arată topul celor mai bine cotate cluburi din Liga 1
- Adrian Ilie a dat verdictul în lupta pentru titlu după CFR – Craiova: “Pe ea o văd campioană”
- “Merită respect”. Ionuţ Lupescu, reacţie dură despre noua siglă a lui Dinamo: “Cei 75 de ani de istorie nu mai contează”