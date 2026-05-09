Lazio – Inter LIVE SCORE (19:00). Primul meci pentru echipa lui Cristi Chivu, după câştigarea titlului

Lazio – Inter, partida din etapa a 36-a din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 19:00. Echipa lui Cristi Chivu bifează primul meci, după câştigarea titlului.

Nerazzurrii s-au încununat campioni în Serie A cu trei etape înainte de finalul sezonului. Inter a învins-o cu 2-0 pe Parma, în runda precedentă, şi şi-a adjudecat al 21-lea titlu din istorie.

Inter şi Lazio se vor întâlni de două ori într-o săptămână. După partida de campionat din această seară, cele două se vor înfrunta în finala Cupei Italiei. Cristi Chivu va avea şansa eventului miercuri, de la ora 22:00.

În meciul tur, Inter a învins-o fără emoţii pe Lazio, pe Giuseppe Meazza. Trupa lui Cristi Chivu s-a impus cu 2-0, după golurile marcate de Lautaro Martinez şi Ange-Yoan Bonny.

Lazio a învins-o ultima dată pe Inter, pe teren propriu, în urmă cu aproape patru ani. În august 2022, nerazzurrii plecau învinşi de pe Olimpico, scor 1-3.