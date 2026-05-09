Lazio – Inter LIVE SCORE (19:00). Primul meci pentru echipa lui Cristi Chivu, după câştigarea titlului

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 14:12

Cristi Chivu - Profimedia Images

Lazio – Inter, partida din etapa a 36-a din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 19:00. Echipa lui Cristi Chivu bifează primul meci, după câştigarea titlului.

Nerazzurrii s-au încununat campioni în Serie A cu trei etape înainte de finalul sezonului. Inter a învins-o cu 2-0 pe Parma, în runda precedentă, şi şi-a adjudecat al 21-lea titlu din istorie.

Inter şi Lazio se vor întâlni de două ori într-o săptămână. După partida de campionat din această seară, cele două se vor înfrunta în finala Cupei Italiei. Cristi Chivu va avea şansa eventului miercuri, de la ora 22:00.

În meciul tur, Inter a învins-o fără emoţii pe Lazio, pe Giuseppe Meazza. Trupa lui Cristi Chivu s-a impus cu 2-0, după golurile marcate de Lautaro Martinez şi Ange-Yoan Bonny.

Lazio a învins-o ultima dată pe Inter, pe teren propriu, în urmă cu aproape patru ani. În august 2022, nerazzurrii plecau învinşi de pe Olimpico, scor 1-3.

Echipele probabile:

  • Lazio: Motta – Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini – Basic, Patric, Taylor – Isaksen, Maldini, Noslin.
  • Antrenor: Marco Giampaolo.
  • Inter: Sommer – Bastoni, Acerbi, Bisseck – Darmian, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Martinez, Bonny.
  • Antrenor: Cristi Chivu.

Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter la Vatican

În ziua partidei cu Lazio din campionat, Cristi Chivu şi jucătorii săi au avut parte de o întâlnire specială. Aceştia au mers la Vatican, pentru a fi felicitaţi de Papa Leon al XIV-lea.

“Este o performanță obținută prin multă muncă, spirit de echipă, disciplină și perseverență, pe care le-ați păstrat atât în momentele entuziasmante — precum ultimul meci, când deja sărbătoreați — cât și în cele dificile, fără să vă descurajați și fără să renunțați.

Mulți dintre ei (n.r. – tinerii) vă văd în aceste zile drept «eroi», modele de urmat, iar acest lucru vă oferă o responsabilitate care depășește performanța sportivă și vă transformă, ca sportivi, în martori ai valorilor. Faceți în așa fel încât mulți să poată recunoaște în voi și în comportamentul vostru o autenticitate și o corectitudine de neclintit”, a fost mesajul pe care Papa Leon al XIV-lea l-a transmis celor de la Inter, la Vatican, conform vaticannews.va.

