Oțelul Galați – Hermannstadt 2-0. Prima victorie a lui Stjepan Tomas în Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 4 aprilie 2026, 16:54

Jucătorii de la Oțelul / Sportpictures

Oțelul Galați și-a trecut în cont primul succes alături de tehnicianul Stjepan Tomas, iar victoria a venit chiar în fața formației antrenate de cel mai important antrenor din istoria clubului: Dorinel Munteanu.

Gălățenii s-au impus cu scorul de 2-0 la finalul celor 90 de minute, aceasta fiind și prima victorie obținută în cadrul play-out-ului, după o serie de două înfrângeri consecutive.

Oțelul, victorie în fața echipei antrenate de Dorinel Munteanu

Oțelul Galați a bifat prima victorie din acest play-out și prima alături de tehnicianul Stjepan Tomas. Succesul formației gălățene a venit în fața celor de la Hermannstadt, echipă pregătită de Dorinel Munteanu.

Scorul a fost deschis de gazde după doar cinci minute, în urma unei acțiuni finalizate de Joao Lameira, iar avantajul a fost majorat după pauză. Andrei Ciobanu a executat excelent o lovitură liberă, ca în vremurile când îmbrăca tricoul naționalei de tineret, care l-a lăsat fără replică pe portarul advers (min. 54).

Succesul aduce Oțelul la doar trei puncte de liderul FCSB, care a pierdut vineri seară pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 3-2. De partea cealaltă, Hermannstadt rămâne pe loc direct retrogradabil, la un punct de baraj.

