Uluitor! Aubameyang, exclus din lot după ce și-a stropit un coechipier cu extinctorul

Daniel Işvanca Publicat: 9 mai 2026, 16:57

Pierre-Emerick Aubameyang / Profimedia

Situație ireală în cadrul clubului Olimpique Marseille, cu doar o zi înaintea partidei cu Le Havre, din etapa cu numărul 33 din Ligue 1. Pierre-Emerick Aubameyang, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, a fost exclus din lot.

Motivul pentru care atacantul gabonez nu va face deplasarea cu gruparea antrenată de Habib Beye este unul incredibil: și-a stropit un coleg cu extinctorul.

Pierre-Emerick Aubameyang, scos din lot de Habib Beye

Situație rar întâlnită la un club de fotbal! Pierre-Emerick Aubameyang a fost exclus din lot înaintea deplasării de la Le Havre, după ce a stropit un coechipier cu extinctorul.

Potrivit celor de la L’Equipe, incidentul a avut loc joi seară, când gabonezul l-a atacat cu un extinctor pe un om din staff, Bob Tahri. Sursa citată precizează că totul ar fi pornit de la o glumă, care nu a fost însă pe placul omului din staff.

Acesta l-a reclamat imediat pe Aubameyang, iar fotbalistul nu va face parte din lotul lui Marseille pentru partida de duminică, contra celor de la Le Havre.

