FCSB, cea mai valoroasă echipă a României! Cum arată topul celor mai bine cotate cluburi din Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 9 mai 2026, 16:38

Echipa FCSB-ului / Sportpictures

Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cotele de piață, iar FCSB rămâne în continuare cea mai valoroasă echipă din tot fotbalul românesc.

În ciuda performanțelor catastrofale din acest sezon, gruparea roș-albastră rămâne cea mai bine cotată, la diferență mare de celelalte rivale din campionat.

FCSB, cea mai valoroasă echipă din Liga 1. Cine completează podiumul

Cu o scădere de 9% față de ultima actualizare, FCSB rămâne cel mai valoros club din fotbalul românesc. Potrivit celor de la Transfermarkt, lotul formației patronate de Gigi Becali este evaluat acum la 35,7 milioane de euro.

Podiumul este completat de Universitatea Craiova (30 de milioane de euro) și Rapid București (29,85 milioane de euro). Următoarea în acest clasament este CFR Cluj (21,2 milioane de euro), urmată de Dinamo București (18,05 milioane de euro) și Universitatea Cluj (16,7 milioane de euro).

Culmea, deși are cei mai valoroși jucători din Liga 1, FCSB nu este nici măcar în top 3 la cele mai bune salarii din campionat. Liderul surpriză în această ierarhia este Karlo Muhar, urmat de Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău.

