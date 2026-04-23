Ce s-a întâmplat, de fapt, între Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă la Rapid. Gestul făcut de jucător: “Nu e doar ce am văzut noi”

Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 9:28

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă la Rapid. Gestul făcut de jucător: Nu e doar ce am văzut noi

Alex Dobre şi Costel Gâlcă / Sport Pictures

Adrian Mutu a oferit declaraţii despre conflictul dintre Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă. “Briliantul” a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, întrei cei doi, după revolta jucătorului de la finalul meciului cu FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La partida cu Universitatea Craiova de runda trecută, Costel Gâlcă l-a lăsat pe banca de rezerve pe Alexandru Dobre, jucătorul fiind trimis pe teren în repriza secundă. Giuleştenii au pierdut partida, scor 0-1.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă la Rapid

Adrian Mutu a declarat că Gâlcă a luat decizia corectă în privinţa lui Alexandru Dobre. “Briliantul” a transmis că jucătorul nu şi-ar fi cerut scuze în faţa antrenorului său, ci doar în faţa colegilor de la Rapid.

“(n.r. L-ai fi ținut pe Dobre pe bară?) Depinde de context. Nu e doar ce am văzut noi, ci și ce s-a întâmplat după aceea între el și Costel Gâlcă. Dacă vine băiatul și spune ‘îmi pare rău’ în fața antrenorului și echipei, ‘îmi pare rău, am greșit…’

Eu am auzit că a zis ‘îmi pare rău’ doar în fața echipei. De aia a fost. Nu față de Gâlcă, da. Așa am auzit. Normal că Gâlcă a luat decizia corectă. Și eu am avut ieșiri nervoase în carieră.

Reclamă
Reclamă

Mie mi s-a părut mai grav ce a zis la interviu după aceea. Trebuie să te duci în vestiar, ‘Mister, îmi pare rău, am fost un idiot’, se murea acolo. Gestul acela în care n-a dat mâna se mai întâmplă, au fost mulți, dar declarația aia a fost puțin”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Rapid traversează o perioadă delicată, fiind fără victorie de patru etape în play-off. Giuleştenii vor avea derby cu Dinamo în următoarea etapă, meciul urmând să se dispute duminică, de la ora 21:00.

Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţieCe salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Observator
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
Fanatik.ro
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
12:18

Pep Guardiola, cu gândul la titlu după ce Manchester City a depăşit-o pe Arsenal în fruntea Premier League: “Extraordinar”
12:11

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României. U Cluj aşteaptă învingătoarea în finală
11:59

Omul care a ascuns trofeul Cupei Mondiale într-o cutie de pantofi de frica naziștilor
11:54

S-a aflat ce antrenor italian este pe lista lui Gigi Becali. E un nume uriaş
11:47

Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen din F1: “O mare pierdere”
11:36

De ce nu a mai fost numit Cristi Chivu selecționer al României. Mircea Lucescu a insistat pentru el
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 4 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 5 Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: “Sunt doar Cristian” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”