Ce s-a întâmplat, de fapt, între Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă la Rapid. Gestul făcut de jucător: “Nu e doar ce am văzut noi”

Adrian Mutu a oferit declaraţii despre conflictul dintre Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă. “Briliantul” a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, întrei cei doi, după revolta jucătorului de la finalul meciului cu FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La partida cu Universitatea Craiova de runda trecută, Costel Gâlcă l-a lăsat pe banca de rezerve pe Alexandru Dobre, jucătorul fiind trimis pe teren în repriza secundă. Giuleştenii au pierdut partida, scor 0-1.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă la Rapid

Adrian Mutu a declarat că Gâlcă a luat decizia corectă în privinţa lui Alexandru Dobre. “Briliantul” a transmis că jucătorul nu şi-ar fi cerut scuze în faţa antrenorului său, ci doar în faţa colegilor de la Rapid.

“(n.r. L-ai fi ținut pe Dobre pe bară?) Depinde de context. Nu e doar ce am văzut noi, ci și ce s-a întâmplat după aceea între el și Costel Gâlcă. Dacă vine băiatul și spune ‘îmi pare rău’ în fața antrenorului și echipei, ‘îmi pare rău, am greșit…’

Eu am auzit că a zis ‘îmi pare rău’ doar în fața echipei. De aia a fost. Nu față de Gâlcă, da. Așa am auzit. Normal că Gâlcă a luat decizia corectă. Și eu am avut ieșiri nervoase în carieră.