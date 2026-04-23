Ce s-a întâmplat, de fapt, între Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă la Rapid. Gestul făcut de jucător: “Nu e doar ce am văzut noi”

Adrian Mutu a oferit declaraţii despre conflictul dintre Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă. “Briliantul” a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, întrei cei doi, după revolta jucătorului de la finalul meciului cu FC Argeş.
La partida cu Universitatea Craiova de runda trecută, Costel Gâlcă l-a lăsat pe banca de rezerve pe Alexandru Dobre, jucătorul fiind trimis pe teren în repriza secundă. Giuleştenii au pierdut partida, scor 0-1.
Ce s-a întâmplat, de fapt, între Alexandru Dobre şi Costel Gâlcă la Rapid
Adrian Mutu a declarat că Gâlcă a luat decizia corectă în privinţa lui Alexandru Dobre. “Briliantul” a transmis că jucătorul nu şi-ar fi cerut scuze în faţa antrenorului său, ci doar în faţa colegilor de la Rapid.
“(n.r. L-ai fi ținut pe Dobre pe bară?) Depinde de context. Nu e doar ce am văzut noi, ci și ce s-a întâmplat după aceea între el și Costel Gâlcă. Dacă vine băiatul și spune ‘îmi pare rău’ în fața antrenorului și echipei, ‘îmi pare rău, am greșit…’
Eu am auzit că a zis ‘îmi pare rău’ doar în fața echipei. De aia a fost. Nu față de Gâlcă, da. Așa am auzit. Normal că Gâlcă a luat decizia corectă. Și eu am avut ieșiri nervoase în carieră.
Mie mi s-a părut mai grav ce a zis la interviu după aceea. Trebuie să te duci în vestiar, ‘Mister, îmi pare rău, am fost un idiot’, se murea acolo. Gestul acela în care n-a dat mâna se mai întâmplă, au fost mulți, dar declarația aia a fost puțin”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.
Rapid traversează o perioadă delicată, fiind fără victorie de patru etape în play-off. Giuleştenii vor avea derby cu Dinamo în următoarea etapă, meciul urmând să se dispute duminică, de la ora 21:00.
