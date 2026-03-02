Lovitură pentru Dinamo înainte de play-off. Cât lipsește Karamoko după ce a ieșit pe targă în meciul cu Argeș - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre accidentarea suferită de Mamoudou Karamoko în meciul disputat contra lui FC Argeș. Atacantul “câinilor” a suferit o ruptură musculară și urmează să stea pe bară în jur de o lună, așa că va rata primele etape din play-off.
Mamoudou Karamoko, vârful celor de la Dinamo, a ieșit accidentat în meciul echipei sale contra lui FC Argeș. În startul reprizei secunde, vârful francez s-a prăbușit în careul adversarilor după un sprint și nu a putut să iasă pe propriile picioare de pe teren, fiind scos cu targa de echipa medicală.
Karamoko, OUT o lună după ce s-a “rupt” cu FC Argeș
La o zi distanță după meciul de pe Arena Națională, Andrei Nicolescu a confirmat cel mai “negru” scenariu în privința francezului: ruptură musculară. Potrivit oficialului “câinilor”, Karamoko va lipsi în jur de o lună, astfel că va rata meciul de Cupă cu Metalul Buzău, ultima etapă din sezonul regular, plus aproximativ trei etape din play-off.
“E o ruptură musculară, să vedem care e situația. Lipsește cam o lună, depinde de cât de grav este.
E mult o lună, dar ce putem să facem? Așteptăm rezultatul RMN-ului și vedem ce este de făcut“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.
Dinamo și Karamoko au noroc că finalul lunii martie va fi marcat de barajele pentru Cupa Mondială unde e implicată și România, motiv pentru care atunci nu se va juca în campionat, iar francezul va avea timp să se recupereze.
Până la play-off-ul pentru turneul final vor avea loc două etape din play-off, iar dacă previziunea lui Nicolescu e corectă, atunci Karamoko se va întoarce în circuit în jurul etapei a treia sau a patra. Momentan, alb-roșiii nu își cunosc programul din play-off, acesta urmând să fie stabilit după ultima etapă din sezonul regular.
Karamoko, la Marijana Kovacevic? Răspunsul lui Nicolescu
Când a fost întrebat dacă s-a luat în considerare varianta ca atacantul de 26 de ani să fie trimis la “vraciul” Marijana, Nicolescu a spus că s-a creat o reticență în vestiar după o experiență a lui Dennis Politic de anul trecut. Totuși, clubul va merge pe mâna jucătorului, iar dacă Mamoudou Karamoko va vrea să meargă, se va duce în Serbia.
“O să discutăm și cu Karamoko separat să vedem ce crede despre această variantă. Rămâne pe masă și varianta Marijana 100%. Important este să creadă și el în asta.
Poate unii jucători se duc cu preconcepții și nu li se par că rezultatul este bun“, a mai spus președintele lui Dinamo.
