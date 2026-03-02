Lovitură pentru Dinamo înainte de play-off. Cât lipsește Karamoko după ce a ieșit pe targă în meciul cu Argeș - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre accidentarea suferită de Mamoudou Karamoko în meciul disputat contra lui FC Argeș. Atacantul “câinilor” a suferit o ruptură musculară și urmează să stea pe bară în jur de o lună, așa că va rata primele etape din play-off.

Mamoudou Karamoko, vârful celor de la Dinamo, a ieșit accidentat în meciul echipei sale contra lui FC Argeș. În startul reprizei secunde, vârful francez s-a prăbușit în careul adversarilor după un sprint și nu a putut să iasă pe propriile picioare de pe teren, fiind scos cu targa de echipa medicală.

Karamoko, OUT o lună după ce s-a “rupt” cu FC Argeș

La o zi distanță după meciul de pe Arena Națională, Andrei Nicolescu a confirmat cel mai “negru” scenariu în privința francezului: ruptură musculară. Potrivit oficialului “câinilor”, Karamoko va lipsi în jur de o lună, astfel că va rata meciul de Cupă cu Metalul Buzău, ultima etapă din sezonul regular, plus aproximativ trei etape din play-off.

“E o ruptură musculară, să vedem care e situația. Lipsește cam o lună, depinde de cât de grav este.

E mult o lună, dar ce putem să facem? Așteptăm rezultatul RMN-ului și vedem ce este de făcut“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.