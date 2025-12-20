Petrecere la Craiova cu manele după eşecul cu AEK Atena. Baiaram, Cicâldău - printre invitaţi, nu a lipsit nici Cârţu - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 20 decembrie 2025, 10:32

Universitaeta Craiova a cunoscut un scor şoc cu AEK Atena, 3-2 final, după ce au condus cu 2-0.

Cutremuraţi de rezutat, oltenii s-au întors în ţară, iar la doua zile distanţă le-a revenit moralul, pentru că oficialii olteni au organizat o petrecere de zile mari, la care a cântat manelistul Bogdan de la Ploieşti.

Petrecerea era deja programată. Aşa cum se face an de an, de sărbători, la fiecare club. Astfel, mai multe imagini au apărut în spaţiul public de la petrecerea privată din Bănie. În fotografii se pot observa Ștefan Baiaram și Alexandru Cicâldău în timp ce se relaxează la petrecere, dar şi o imagine cu Sorin Cârţu, care rar a fost surprins distrându-se pe muzică de manele. Imaginile arată voie bună în cadrul lotului, semn că echipa este mai sudată ca niciodată.

