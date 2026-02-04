AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Închide meniul
AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii" pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu

AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu

Viviana Moraru Publicat: 4 februarie 2026, 0:22

Jucătorii lui AC Milan, bucurie în timpul meciului cu Bologna/ Profimedia

AC Milan a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, gruparea Bologna, în etapa a 23-a din Serie A. 

Ruben Loftus-Cheek a deschis scorul pentru oaspeţi la Bologna, în minutul 20, pentru ca în minutul 39 Christopher Nkunku să transforme un penalti pentru milanezi, iar echipa lui Massimilano Allegri a intrat cu avantaj de două goluri la pauză. 

Bologna – AC Milan 0-3 

În startul părţii secunde Adrien Rabiot a stabilit scorul final, Bologna – AC Milan 0-3 şi oaspeţii ajung la 50 de puncte, ocupând locul secund în Serie A, la cinci lungimi de lider, Inter Milano. Bologna este a 10-a, cu 30 de puncte. 

Pentru Inter urmează partida cu Sassuolo, din etapa a 24-a din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu țintește a cincea victorie consecutivă în campionat, după cele cu Cremonese, Pisa, Udinese și Lecce. 

AC Milan, de cealaltă parte, a obținut al treilea succes, din ultimele cinci runde disputate în Serie A. „Diavolii” lui Alegri s-au încurcat în această perioadă cu AS Roma (1-1) și cu Fiorentina (1-1). 

Inter și AC Milan, primele clasate din Serie A, se vor duela în etapa a 28-a din Serie A, meciul urmând să se dispute la începutul lunii viitoare. În tur, „diavolii” s-au impus la limită, scor 1-0. 

