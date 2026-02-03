Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF

Andrei Nicolae Publicat: 3 februarie 2026, 12:19

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu a fost recent internat de urgență la Spitalul Universitar din București, iar starea selecționerului este catalogată de medici drept “îngrijorătoare” și “gravă”. În acest moment, Federația Română de Fotbal ia în calcul posibilitatea ca antrenorul de 80 de ani să nu fie apt medical pentru barajul cu Turcia, motiv pentru care se gândesc la o variantă de rezervă.

Mircea Lucescu a fost în mai multe rânduri internat la spital în luna ianuarie din cauza unei gripe servere cu temperatură de 39 de grade, plus o infecție puternică urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Pe 26 ianuarie el a fost externat, însă problemele au continuat din păcate pentru selecționerul României, care pe 2 februarie a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din București.

Starea lui Lucescu e îngrijorătoare. Cum văd selecționerul și FRF situația

Potrivit golazo.ro, medicii au descris starea în care se află Lucescu drept îngrijorătoare și gravă, iar situația sa drept una foarte complexă. Sursa citată notează și că diagnosticul primit de Lucescu nu va fi dezvăluit publicului, ținând cont că este vorba despre o chestiune intimă și sensibilă.

În prezent, Lucescu a fost înscris într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă. Starea în care se află antrenorul de 80 de ani i-a făcut pe oficialii FRF să ia în considerare și posibilitatea înlocuirii sale pe banca României pentru barajul cu Turcia și posibila finală de play-off pentru Mondial.

Federalii nu au discutat pe seama acestui subiect, însă se gândesc dacă Lucescu va fi 100% apt medical pentru a conduce naționala în contextul problemelor sale medicale din ultima perioadă. Astfel, FRF se gândește la o variantă de rezervă, deși chiar Lucescu zilele trecute ar fi spus că “nimeni nu prea e dispus să ia naționala acum“.

Selecționerul ar fi spus inclusiv că s-ar putea da la o parte de pe banca naționalei ținând cont de problemele sale, potrivit sursei citate anterior, însă rămâne de văzut cum va evolua starea sa.

