Mesajul Universității Craiova după eliminarea dramatică din Conference League: "Un vis superb" - Antena Sport

Universitatea Craiova a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la aproximativ nouă ore distanță după eșecul uluitor cu AEK Atena, care a fost sinonim cu eliminarea din Conference League. Oltenii au condus cu 2-0 și erau calificați chiar și cu un egal, însă golurile marcate de greci în minutele 65, 90+8 și 90+14 au fost fatale.

Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în ultima etapă de Conference League, unde a pierdut cu 3-2 cu AEK Atena. În urma eșecului, oltenii s-au clasat pe locul 25 în grupa UECL, primul de sub linia care asigura accederea în play-off-ul pentru optimile de finală.

Comunicatul Universității Craiova după eșecul de la Atena

Clubul din Bănie nu a rămas indiferent după cele întâmplate pe OPAP Arena și a venit cu un mesaj de consolare pentru suflarea alb-albastră. Deși ratarea calificării a fost cu siguranță greu de digerat, echipa a scos în față întreg parcursul european din acest sezon, în care au obținut victorii cu Mainz, Rapid Viena sau Istanbul Bașakșehir, ultima în preliminariile competiției.

“Orice sfârșit înseamnă, de fapt, un nou început. Capul sus, leilor! E greu de acceptat pentru toți ce s-a întâmplat seara trecută, dar, atunci când o ușă ți se închide brusc, altele ți se deschid în față!

A fost un vis superb tot ceea ce am trăit în această campanie europeană alături de voi. Ne lingem rănile acum și împreună, la fel de uniți, vom merge mai departe! Cu Știința până la moarte și dincolo de ea“, au scris oltenii pe rețelele sociale.