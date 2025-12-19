Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mesajul Universității Craiova după eliminarea dramatică din Conference League: "Un vis superb" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Mesajul Universității Craiova după eliminarea dramatică din Conference League: “Un vis superb”

Mesajul Universității Craiova după eliminarea dramatică din Conference League: “Un vis superb”

Andrei Nicolae Publicat: 19 decembrie 2025, 10:21

Comentarii
Mesajul Universității Craiova după eliminarea dramatică din Conference League: Un vis superb

Jucătorii de la Universitatea Craiova, după un gol marcat / Profimedia

Universitatea Craiova a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la aproximativ nouă ore distanță după eșecul uluitor cu AEK Atena, care a fost sinonim cu eliminarea din Conference League. Oltenii au condus cu 2-0 și erau calificați chiar și cu un egal, însă golurile marcate de greci în minutele 65, 90+8 și 90+14 au fost fatale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în ultima etapă de Conference League, unde a pierdut cu 3-2 cu AEK Atena. În urma eșecului, oltenii s-au clasat pe locul 25 în grupa UECL, primul de sub linia care asigura accederea în play-off-ul pentru optimile de finală.

Comunicatul Universității Craiova după eșecul de la Atena

Clubul din Bănie nu a rămas indiferent după cele întâmplate pe OPAP Arena și a venit cu un mesaj de consolare pentru suflarea alb-albastră. Deși ratarea calificării a fost cu siguranță greu de digerat, echipa a scos în față întreg parcursul european din acest sezon, în care au obținut victorii cu Mainz, Rapid Viena sau Istanbul Bașakșehir, ultima în preliminariile competiției.

Orice sfârșit înseamnă, de fapt, un nou început. Capul sus, leilor! E greu de acceptat pentru toți ce s-a întâmplat seara trecută, dar, atunci când o ușă ți se închide brusc, altele ți se deschid în față!

A fost un vis superb tot ceea ce am trăit în această campanie europeană alături de voi. Ne lingem rănile acum și împreună, la fel de uniți, vom merge mai departe! Cu Știința până la moarte și dincolo de ea“, au scris oltenii pe rețelele sociale.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova mai are un meci de disputat în acest sezon, și anume duelul cu Csikszereda de pe 22 decembrie, de la ora 20:00. Partida va avea loc pe Ion Oblemenco.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează noua rată la bancă atunci când cresc dobânzile
Observator
Cum se calculează noua rată la bancă atunci când cresc dobânzile
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România
Fanatik.ro
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România
10:13
Veste importantă pentru David Popovici! Bazinele de înot de la Lia Manoliu vor fi modernizate
10:05
Gigi Becali a dat verdictul în privința “legii Novak” după decizia lui Nicușor Dan: “Nu poate face ce vrea el”
9:56
“O dată la 100 de ani!” Florin Prunea, categoric după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2: “Nu poţi”
9:43
A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru”
8:57
Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: “Nu este doar meritul nostru”
8:55
“Imagini șocante”. Reacția presei din Grecia după eșecul dramatic al Universității Craiova cu AEK Atena
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 4 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 5 Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el 6 Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie