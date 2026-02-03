„Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc - Antena Sport

Închide meniul
„Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc

Viviana Moraru Publicat: 3 februarie 2026, 23:08

Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc

Dan Şucu şi Victor Angelescu / Hepta

Victor Angelescu a oferit prima reacție, după ce Rapid a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Președintele giuleștenilor a dezvăluit motivul pentru care Olimpiu Moruțan a fost lăsat pe banca de rezerve de Costel Gâlcă. 

Oficialul formației de sub Grant a transmis că internaționalul român are nevoie de ritm, perioada fiind una de adaptare pentru el. Angelescu a transmis că Rapid traversează și o perioadă aglomerată, motiv pentru care Gâlcă a ales să-l introducă pe Moruțan pe parcursul partidei cu Hermannstadt, mai exact în minutul 64. 

Victor Angelescu, detalii despre Olimpiu Moruțan după Hermannstadt – Rapid 0-3 

„Ai un program încărcat, nu poți să joci mereu cu același prim 11. Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan. Nu mai jucase de nu știu când. Nu avea cum să joace din nou, să ducă iar 90 de minute. Sunt anumite alegeri, e o perioadă de adaptare. Și Petrila a avut o problemă medicală, sunt alte lucruri. Sunt convins că vor fi meciuri în care vor juca toți trei, dar trebuie să gestionăm această perioadă, avem și meci în Cupă.  

Știm că Moruțan poate să joace și în dreapta, Dobre a mai jucat în stânga. De când a venit la noi, cel mai bun randament l-a dat în dreapta. Dar asta a fost alegerea antrenorului pentru acel meci (n.r. cel cu U Cluj). Dacă ieșea bine, nu se mai discuta”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro, după Hermannstadt – Rapid 0-3. 

De asemenea, Victor Angelescu a lăudat jocul Rapidului, după victoria la scor cu Hermannstadt. Giuleștenii au urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1, acumulând 48 de puncte. 

„Am făcut un meci mult mai bun. După ce am reușit să deschidem scorul, am făcut un meci solid, până atunci nu făcusem cel mai bun meci. Mă bucur că am arătat foarte bine, după minutul 30. (N.r. Despre golul lui Constantin Grameni) Senzațional, da, nu e prima dată, a dat și în amical.  

(N.r. Mai sunt mișcări de trupe?) Nu mai vrem să aducem pe nimeni, probabil nu va mai pleca nimeni. 

Avem un lot numeric chiar ok. Am dat mai mulți jucători decât am adus, avem un lot echilibrat. E un sezon lung, avem nevoie de toată lumea. Burmaz va veni după o perioadă de nouă luni, la finalul lui februarie va veni la antrenamente. După nouă luni, mi-e greu să cred că va prinde foarte multe minute. Îl ținem, dar e clar că nu ne vom baza pe el în acest sezon, în play-off, nu are cum să joace foarte multe minute”, a mai spus Angelescu. 

Amendă uriaşă pentru şoferii prinşi că nu şi-au curăţat maşina de zăpadăAmendă uriaşă pentru şoferii prinşi că nu şi-au curăţat maşina de zăpadă
Hermannstadt – Rapid 0-3 

La Sibiu, gazdele au bifat prima mare ocazie, trimiţând în bară prin Dragoş Albu, în minutul 4. Gazdle au continuat forcingul şi Eduard Florescu a trimis pe lângă poartă, în minutul 15. Golul a picat însă în poarta sibienilor, în minutul 27. Denis Ciobotariu a primit în careu, de la Grameni, şi a deschis scorul. Giuleştenii au controlat meciul, iar Alex Dobre a şutat puţin pe lângă bară, în minutul 43.  

În partea secundă Petrila a fost faultat în careu, de Luca Stancu, şi s-a dictat penalti, însă portarul Muţiu, intrat la pauză, a apărat execuţia lui Alex Dobre, în minutul 60. Oaspeţii s-au desprins însă în minutul 70, prin superbul lob de la distanţă expediat de Grameni, care l-a văzut pe Muţiu ieşit din poartă. Scorul final a fost stabilit de Jambor, în minutul 83 şi FC Hermannstadt – Rapid s-a terminat 0-3. 

Elevii lui Gâlcă sunt lideri, momentan, cu 48 de puncte, în timp ce FC Hermannstadt ocupă poziţia a 15-a, cu 17 puncte. 

