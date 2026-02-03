„Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc - Antena Sport

Victor Angelescu a oferit prima reacție, după ce Rapid a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Președintele giuleștenilor a dezvăluit motivul pentru care Olimpiu Moruțan a fost lăsat pe banca de rezerve de Costel Gâlcă.

Oficialul formației de sub Grant a transmis că internaționalul român are nevoie de ritm, perioada fiind una de adaptare pentru el. Angelescu a transmis că Rapid traversează și o perioadă aglomerată, motiv pentru care Gâlcă a ales să-l introducă pe Moruțan pe parcursul partidei cu Hermannstadt, mai exact în minutul 64.

Victor Angelescu, detalii despre Olimpiu Moruțan după Hermannstadt – Rapid 0-3

„Ai un program încărcat, nu poți să joci mereu cu același prim 11. Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan. Nu mai jucase de nu știu când. Nu avea cum să joace din nou, să ducă iar 90 de minute. Sunt anumite alegeri, e o perioadă de adaptare. Și Petrila a avut o problemă medicală, sunt alte lucruri. Sunt convins că vor fi meciuri în care vor juca toți trei, dar trebuie să gestionăm această perioadă, avem și meci în Cupă.

Știm că Moruțan poate să joace și în dreapta, Dobre a mai jucat în stânga. De când a venit la noi, cel mai bun randament l-a dat în dreapta. Dar asta a fost alegerea antrenorului pentru acel meci (n.r. cel cu U Cluj). Dacă ieșea bine, nu se mai discuta”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro, după Hermannstadt – Rapid 0-3.

De asemenea, Victor Angelescu a lăudat jocul Rapidului, după victoria la scor cu Hermannstadt. Giuleștenii au urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1, acumulând 48 de puncte.