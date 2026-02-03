Dorinel Munteanu: "Sunt responsabil de rezultat!" Ce mesaj are şi pentru jucători - Antena Sport

Hermannstadt a pierdut cu Rapid marţi seara, scor 0-3, în etapa a 25-a din Liga 1. Scorul l-a nemulţumit pe Dorinel Munteanu, care a considerat că jucătorii lui au făcut multe “cadouri”.
“Am prins o zi proastă, în care eu sunt responsabil de rezultat. Voi discuta cu băieţii, pentru că am făcut foarte mult greşeli. Rapidul nu ne-a pus probleme în prima repriză, în a doua s-a rupt tot. Dacă sunt bărbaţi… trebuie să rezolvăm problemele de azi”, a spus Dorinel Munteanu la final de joc, potrivit Digi Sport.
FC Hermannstadt ocupă în urma acestui eşec cu Rapid poziţia a 15-a, cu 17 puncte. Dorinel Munteanu speră ca echipa să nu retrogradeze. “Eu, împreună cu echipa şi conducerea, luptăm să salvăm echipa”, a mai spus Dorinel Munteanu.
