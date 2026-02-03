Constantin Grameni, „săgeți” după golul de zile mari marcat în Hermannstadt – Rapid 0-3: „Nu m-a ajutat vântul” - Antena Sport

Constantin Grameni a oferit prima reacție, după ce a marcat un gol fabulos în duelul dintre Hermannstadt și Rapid, încheiat cu scorul de 0-3, în etapa a 25-a din Liga 1. Mijlocașul a trimis „săgeți” către cei care l-au criticat.

Grameni a amintit de momentul în care a marcat un gol spectaculos și în cantonamentul de iarnă al giuleștenilor. La momentul respectiv, el a fost ironizat de fani pentru faptul că a fost ajutat de vânt.

Constantin Grameni, prima reacție după golul de zile mari marcat în Hermannstadt – Rapid 0-3

În minutul 69, Grameni a profitat de faptul că Vlad Muțiu era ieșit din poartă. Cu un șut de la peste 20 de metri distanță, mijlocașul giuleștenilor l-a învins spectaculos pe portarul sibienilor, cu un lob, ducând scorul la 2-0.

Constantin Grameni a declarat că Rapid nu avea o altă opțiune în afară de victorie în partida cu Hermannstadt, după eșecul din runda trecută cu U Cluj. Mijlocașul așteaptă acum derby-ul cu Petrolul, din etapa viitoare.

„Un meci foarte greu, veneam după o înfrângere care nu ne-a picat bine. Știam că ei au un moral bun, veneau după un rezultat bun. Știam că nu trebuie să facem un pas greșit. Era singura opțiune pentru noi, nu puteam să facem egal sau să pierdem, s-a văzut asta din primul minut, din atitudine.