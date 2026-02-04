Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Victorie fără emoții cu „călăul” lui Real Madrid - Antena Sport

Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după 2-1 cu Albacete. Catalanii nu au avut nicio emoție în partida cu formația de ligă secundă, care a eliminat-o pe Real Madrid în optimi.

Albacete a produs surpriza în turul precedent și a învins-o pe Real Madrid, chiar la debutul lui Alvaro Arbeloa. Formația din La Liga 2 s-a impus cu 3-2, golul victoriei fiind marcat de Jefte Betancor în minutul 90+4.

Lamine Yamal, care nu a fost menajat la meciul cu Albacete, a deschis scorul în partida cu Albacete. Starul catalanilor a punctat spectaculos, din pasa lui de Jong, în minutul 39.

În minutul 56, Ronald Araujo a dus scorul la 2-0. Fundașul a punctat cu o lovitură de cap, după cornerul executat de Marcus Rashford. Albacete a redus din diferență pe final, prin Moreno, care a punctat în minutul 87.

În sferturile Cupei Spaniei se vor mai disputa partidele Alaves – Real Sociedad, Valenica – Athletic Bilbao și Betis – Atletico Madrid.