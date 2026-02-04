Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Victorie fără emoții cu „călăul” lui Real Madrid - Antena Sport

Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după 2-1 cu Albacete. Catalanii nu au avut nicio emoție în partida cu formația de ligă secundă, care a eliminat-o pe Real Madrid în optimi.
Albacete a produs surpriza în turul precedent și a învins-o pe Real Madrid, chiar la debutul lui Alvaro Arbeloa. Formația din La Liga 2 s-a impus cu 3-2, golul victoriei fiind marcat de Jefte Betancor în minutul 90+4.
Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după 2-1 cu Albacete
Lamine Yamal, care nu a fost menajat la meciul cu Albacete, a deschis scorul în partida cu Albacete. Starul catalanilor a punctat spectaculos, din pasa lui de Jong, în minutul 39.
În minutul 56, Ronald Araujo a dus scorul la 2-0. Fundașul a punctat cu o lovitură de cap, după cornerul executat de Marcus Rashford. Albacete a redus din diferență pe final, prin Moreno, care a punctat în minutul 87.
În sferturile Cupei Spaniei se vor mai disputa partidele Alaves – Real Sociedad, Valenica – Athletic Bilbao și Betis – Atletico Madrid.
Barcelona țintește al 33-lea trofeu în Cupa Spaniei. Catalanii au câștigat competiția și anul trecut, după 3-2 în finala cu Real Madrid.
Pentru Barcelona urmează partida cu Mallorca, din etapa a 23-a din La Liga. Catalanii sunt pe primul loc în campionat, având 55 de puncte, după 22 de meciuri disputate. Real Madrid ocupă locul secund, la un singur punct distanță de rivalii pregătiți de Hansi Flick.
