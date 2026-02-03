Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute - Antena Sport

Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o primă reacţie după informaţiile îngrijorătoare apărute în presa din România, legate de starea de sănătate a selecţionerului României, despre care s-a scris că ar suferi de o boală cronică şi complexă. FRF anunţă că e vorba doar despre “o infecţie subcutanată”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult, în acest context a venit şi vorba despre eventualul înlocuitor al lui Il Luce pentru barajul cu Turcia, în cazul în care starea sa nu se va ameliora. Reacţia a venit prin intermediul unui Federaţiei Române de Fotbal: “S-a exagerat foarte mult”, susţine Lucescu.

Mesajul lui Mircea Lucescu, după informaţiile îngrijorătoare apărute

“Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.