Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute - Antena Sport

Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute

Dan Roșu Publicat: 3 februarie 2026, 14:40

Mircea Lucescu, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o primă reacţie după informaţiile îngrijorătoare apărute în presa din România, legate de starea de sănătate a selecţionerului României, despre care s-a scris că ar suferi de o boală cronică şi complexă. FRF anunţă că e vorba doar despre “o infecţie subcutanată”.

Mai mult, în acest context a venit şi vorba despre eventualul înlocuitor al lui Il Luce pentru barajul cu Turcia, în cazul în care starea sa nu se va ameliora. Reacţia a venit prin intermediul unui Federaţiei Române de Fotbal: “S-a exagerat foarte mult”, susţine Lucescu.

Mesajul lui Mircea Lucescu, după informaţiile îngrijorătoare apărute

“Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată”, se arată într-un comunicat frf.ro.

