Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea - Antena Sport

Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea

Viviana Moraru Publicat: 4 februarie 2026, 0:12

Jucătorii lui Arsenal, bucurie în timpul meciului cu Chelsea/ Profimedia

Arsenal s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei Ligii, după ce a învins acasă, scor 1- 0, formaţia londoneză Chelsea, în manşa secundă a semifinalelor. 

Arsenal s-a impus în tur, pe Stamford Bridge, cu 3-2, iar în returul de pe Emirates elevii lui Arteta au controlat desfăşurarea partidei. 

Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, după 4-2, la general, cu Chelsea 

Deşi antrenorii celor două echipe au apelat la resursele ofensive disponibile, prima repriză s-a încheiat fără gol marcat. Liam Rosenior a efectuat în minutul 60 două schimbări care au adus prospeţime în jocul lui Chelsea, dar golul a venit din partea gazdelor.  

În al şaptelea minut de prelungire, Kai Havertz a primit o pasă excelentă de la Declan Rice, l-a driblat pe portarul advers şi a înscris, iar Arsenal – Chelsea s-a încheiat 1-0. 

Arsenal, care e lider în Premier League, s-a calificat pentru finala Cupei Ligii, care se va disputa pe Wembley. Adversară îi va fi învingătoarea din dubla manşă Manchester United – Newcastle. În tur, United s-a impus la Newcastle cu 2-0. 

