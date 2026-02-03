Costel Gâlcă, surprins de scorul cu Hermannstadt: "Nu mă aşteptam" - Antena Sport

Echipa bucureşteană Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1.

Victoria categorică l-a surprins chiar şi pe Costel Gâlcă. Tehnicianul Rapidului a recunoscut că nu se aştepta să se impună cu 3-0.

“Prima repriză am greşit mult pe construcţie, puteau să şi marcheze. După pauză am avut mai multă cursivitate şi am ajuns de mai multe ori la poartă. A contat şi golul lui Denis. Mă aşteptam la un scor mult mai strâns. Nu mă aşteptam la acest scor”, a declarat Costel Gâlcă la Digi Sport.

Antrenorul a lăudat şi evoluţia lui Grameni, care a înscris şi un gol fabulos.

“Grameni are loviri foarte bune, are pe lângă calităţi fizce bune şi inteligenţă”, a mai spus Gâlcă.