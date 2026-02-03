Costel Gâlcă, surprins de scorul cu Hermannstadt: "Nu mă aşteptam" - Antena Sport

Echipa bucureşteană Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1.
Victoria categorică l-a surprins chiar şi pe Costel Gâlcă. Tehnicianul Rapidului a recunoscut că nu se aştepta să se impună cu 3-0.
“Prima repriză am greşit mult pe construcţie, puteau să şi marcheze. După pauză am avut mai multă cursivitate şi am ajuns de mai multe ori la poartă. A contat şi golul lui Denis. Mă aşteptam la un scor mult mai strâns. Nu mă aşteptam la acest scor”, a declarat Costel Gâlcă la Digi Sport.
Antrenorul a lăudat şi evoluţia lui Grameni, care a înscris şi un gol fabulos.
“Grameni are loviri foarte bune, are pe lângă calităţi fizce bune şi inteligenţă”, a mai spus Gâlcă.
Cum s-au marcat golurie
În minutul 27, Denis Ciobotariu a primit în careu, de la Grameni, şi a deschis scorul. Giuleştenii au controlat meciul, iar Alex Dobre a şutat puţin pe lângă bară, în minutul 43. În partea secundă Petrila a fost faultat în careu, de Luca Stancu, şi s-a dictat penalti, însă portarul Muţiu, intrat la pauză, a apărat execuţia lui Alex Dobre, în minutul 60. Oaspeţii s-au desprins însă în minutul 70, prin superbul lob de la distanţă expediat de Grameni, care l-a văzut pe Muţiu ieşit din poartă. Scorul final a fost stabilit de Jambor, în minutul 83 şi FC Hermannstadt – Rapid s-a terminat 0-3.
