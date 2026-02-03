Joao Paulo a semnat cu FCSB! Anunţul oficial - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Joao Paulo a semnat cu FCSB! Anunţul oficial

Dan Roșu Publicat: 3 februarie 2026, 12:06

Joao Paulo - Facebook FCSB

Joao Paulo a semnat cu FCSB, unde va purta tricoul cu numărul 18. Venit de la Oţelul Galaţi, internaţionalul din Capul Verde va avea un salariu lunar de 15.000 de euro.

“Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați.

Joao Paulo a semnat cu FCSB

Internaționalul din Insula Capului Verde, în vârstă de 27 de ani, va purta tricoul cu numărul 18.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, se arată pe pagina de Facebook a celor de la FCSB.

Pe ce bani l-a transferat Gigi Becali pe Joao Paulo

Becali a acceptat să plătească 350.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo, la care se adaugă şi 20% dintr-un eventual viitor transfer. Important pentru Oţelul e că Becali a acceptat şi clauza conform căreia moldovenii să încaseze suma de la FIFA, dacă mijlocaşul va ajunge la World Cup 2026.

Astfel, Oţelul ar ajunge să primească pentru despărţirea de mijlocaş aproape un milion de euro. De partea cealaltă, Joao Paulo va avea un salariu de 15.000 de euro pe lună la FCSB.

Paulo are nevoie de un nou permis de muncă

Joao Paulo a fost transferat, dar nu poate evolua încă pentru FCSB deoarce trebuie să primească din nou “permis de muncă”, cu toate că el a fost angajat tot în România, la Oţelul Galaţi.

“El este deja transferat, trebuie doar să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială. El are permis de muncă, dar mai trebuie iar aprobat permisul de muncă. Trebuie să mai stau iar 30 de zile pentru aprobare. Dacă schimbi locul de muncă, trebuie alt permis de muncă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

