Joao Paulo a semnat cu FCSB! Anunţul oficial - Antena Sport

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, se arată pe pagina de Facebook a celor de la FCSB.

Joao Paulo a semnat cu FCSB, unde va purta tricoul cu numărul 18. Venit de la Oţelul Galaţi, internaţionalul din Capul Verde va avea un salariu lunar de 15.000 de euro.

Pe ce bani l-a transferat Gigi Becali pe Joao Paulo

Becali a acceptat să plătească 350.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo, la care se adaugă şi 20% dintr-un eventual viitor transfer. Important pentru Oţelul e că Becali a acceptat şi clauza conform căreia moldovenii să încaseze suma de la FIFA, dacă mijlocaşul va ajunge la World Cup 2026.

Astfel, Oţelul ar ajunge să primească pentru despărţirea de mijlocaş aproape un milion de euro. De partea cealaltă, Joao Paulo va avea un salariu de 15.000 de euro pe lună la FCSB.

Paulo are nevoie de un nou permis de muncă

Joao Paulo a fost transferat, dar nu poate evolua încă pentru FCSB deoarce trebuie să primească din nou “permis de muncă”, cu toate că el a fost angajat tot în România, la Oţelul Galaţi.