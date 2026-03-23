Pleacă Andrei Nicolescu de la Dinamo? “Mandatul meu e pe masa acționarilor!”

Situația de la Dinamo devine tot mai tensionată, după o serie neagră de rezultate care a compromis startul echipei în play-off. Formația antrenată de Zeljko Kopic a ajuns la cinci înfrângeri consecutive, după ce încheiase sezonul regulat cu trei eșecuri la rând.

În acest context, președintele clubului, Andrei Nicolescu, a avut o reacție sinceră și surprinzătoare, recunoscând că poziția sa nu este garantată. Oficialul a explicat că la finalul sezonului va avea loc o analiză detaliată împreună cu acționarii, pentru a evalua dacă obiectivele stabilite au fost atinse.

Nicolescu a subliniat că mandatul său „este pe masa acționarilor”, semnalând că își asumă responsabilitatea pentru rezultatele echipei. Totodată, acesta a admis că șansele la titlu au devenit pur teoretice, în ciuda speranțelor create de parcursul bun din sezonul regulat.

„Sunt acționari care-și asumă împreună cu conducerea executivă un plan pe fiecare an. Așa cum a fost și în anul în care ne-am salvat în ultima clipă sau în sezonul precedent, o să punem toate informațiile pe masă, să vedem cât de mult am deviat de la proiectul pe care ni l-am propus. O să vedem dacă e cineva de vină, cât am realizat, ce am realizat, în aceleași condiții, așa cum am spus și în trecut, mandatul meu e pe masa acționarilor. Nu ne ferim sub nicio formă de realitate și adevăr, ne asumăm ceea ce ne-am propus.

Eu înțeleg dezamăgirea fanului dinamovist, că nu mai există decât șanse ipotetice la titlu. Nu am plecat anul ăsta la luptă crezând că noi suntem favoriți. Datorită faptului că am fost acolo sus și prin jocul echipei am creat aceste speranțe, pot să înțeleg deziluzia suporterului dinamovist ca și cum acum e o tragedie că acum nu mai câștigăm titlul. Noi rămânem consecvenți cu ce am setat la începutul anului. Asta nu înseamnă că nu o să abordăm restul meciurilor să le câștigăm”, a spus Andrei Nicolescu la emisiunea Totul pentru Dinamo.