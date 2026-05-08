Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Argentina, solicitare către FIFA înaintea Cupei Mondiale! Se cere anularea suspendării unei vedete

Argentina, solicitare către FIFA înaintea Cupei Mondiale! Se cere anularea suspendării unei vedete

Alex Masgras Publicat: 8 mai 2026, 15:16

Comentarii
Argentina, solicitare către FIFA înaintea Cupei Mondiale! Se cere anularea suspendării unei vedete

Jucătorii Argentinei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Federaţia argentiniană de fotbal (AFA) a solicitat, joi, FIFA să îl autorizeze pe fundaşul Nicolas Otamendi să joace în primul meci al echipei “Albiceleste” la Cupa Mondială din 2026, în ciuda faptului că acesta a fost sancţionat pentru eliminarea sa în ultima rundă a preliminariilor sud-americane, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Federaţia argentiniană de fotbal, prin intermediul preşedintelui său, Claudio Tapia, a purtat negocieri cu Biroul FIFA pentru ca Nicolas Otamendi să poată fi eligibil în primul meci al Cupei Mondiale FIFA 2026, în virtutea eliminării împotriva echipei naţionale a Ecuadorului în ultimul meci al preliminariilor sud-americane”, a informat AFA într-un comunicat.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Argentina a solicitat ca Nicolas Otamendi să poată juca în primul meci de la Cupa Mondială 2026, în ciuda eliminării din ultimul meci al preliminariilor

Textul a subliniat, de asemenea, “importanţa şi sprijinul” preşedintelui Confederaţiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, în acest proces, care l-a inclus şi pe mijlocaşul ecuadorian Moises Caicedo.

Ambii jucători au fost eliminaţi în timpul meciului dintre Argentina şi Ecuador din 9 septembrie, disputat pe stadionul Monumental Isidro Romero Carbo din Guayaquil, care s-a încheiat cu o victorie cu 1-0 pentru echipa gazdă.

Otamendi a primit cartonaş roşu direct, iar Caicedo două cartonaşe galbene.

Reclamă
Reclamă

Argentina se află în Grupa J a Cupei Mondiale alături de Algeria, Austria şi Iordania şi va debuta pe 17 iunie împotriva echipei nord-africane.

Programul Argentinei la World Cup 2026

  • Argentina – Algeria (04:00, Grupa J, Kansas City Stadium, 17 iunie)
  • Argentina – Austria (20:00, Grupa J, Dallas Stadium, 22 iunie)
  • Iordania – Argentina (05:00, Grupa J, Dallas Stadium, 28 iunie)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Observator
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Tânără găsită moartă pe un câmp din Bihor. Fata ar fi fost ucisă de un bărbat eliberat din pușcărie pentru bună purtare. Acesta fusese închis 14 ani
Fanatik.ro
Tânără găsită moartă pe un câmp din Bihor. Fata ar fi fost ucisă de un bărbat eliberat din pușcărie pentru bună purtare. Acesta fusese închis 14 ani
17:22

Eroii Campionatului Mondial | Dintr-un atelier de marmură, la trofeul suprem. Primul căpitan câștigător de World Cup
17:20

„Vine Vlad Chiricheș!” – Anunț uriaș pentru fotbalistul hulit de Gigi Becali de la FCSB
17:00

Cine este jucătorul care încasează cel mai mare salariu din Liga 1! FCSB nu a prins podiumul
16:43

Un jucător din Premier League, suspendat după ce „a agățat” o minoră pe Instagram: „Îmi plac fetele mai mici”
16:30

Arsenal forțează transferul fotbalistului de la PSG! Mutarea ar costa 70 de milioane de euro
16:16

Mihai Stoica a găsit antrenorul FCSB-ului: „Nu poate să mă refuze”
Vezi toate știrile
1 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 2 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 3 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 4 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 5 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League 6 Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”