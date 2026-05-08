Argentina, solicitare către FIFA înaintea Cupei Mondiale! Se cere anularea suspendării unei vedete

Federaţia argentiniană de fotbal (AFA) a solicitat, joi, FIFA să îl autorizeze pe fundaşul Nicolas Otamendi să joace în primul meci al echipei “Albiceleste” la Cupa Mondială din 2026, în ciuda faptului că acesta a fost sancţionat pentru eliminarea sa în ultima rundă a preliminariilor sud-americane, informează EFE.

“Federaţia argentiniană de fotbal, prin intermediul preşedintelui său, Claudio Tapia, a purtat negocieri cu Biroul FIFA pentru ca Nicolas Otamendi să poată fi eligibil în primul meci al Cupei Mondiale FIFA 2026, în virtutea eliminării împotriva echipei naţionale a Ecuadorului în ultimul meci al preliminariilor sud-americane”, a informat AFA într-un comunicat.

Textul a subliniat, de asemenea, “importanţa şi sprijinul” preşedintelui Confederaţiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, în acest proces, care l-a inclus şi pe mijlocaşul ecuadorian Moises Caicedo.

Ambii jucători au fost eliminaţi în timpul meciului dintre Argentina şi Ecuador din 9 septembrie, disputat pe stadionul Monumental Isidro Romero Carbo din Guayaquil, care s-a încheiat cu o victorie cu 1-0 pentru echipa gazdă.

Otamendi a primit cartonaş roşu direct, iar Caicedo două cartonaşe galbene.