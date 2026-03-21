Andrei Nicolescu a găsit problema la Dianmo, după seria de 5 înfrângeri consecutive: „N-am fost inspirați”

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 21:55

Andrei Nicolescu dă declaraţii / Antena Sport

Dinamo București a bifat joi al cincilea eșec la rând în campionatul intern, iar seria aceasta de rezultate a stârnit îngrijorare în tabăra alb-roșie. Zeljko Kopic a tras un semnal de alarmă la finalul partidei cu Universitatea Craiova.

Andrei Nicolescu a încercat să găsească și el explicații pentru forma slabă a echipei, iar oficialul din Ștefan cel Mare este de părere că gruparea bucureșteană a avut și ghinion.

Andrei Nicolescu nu vrea să audă de meciul cu Rapid

Dinamo București a început cum nu se poate mai prost play-off-ul, suferind două înfrângeri în disputele cu Rapid și Universitatea Craiova. Dacă la partida din Giulești „câinii” au fost afectați de erorile de arbitraj, contra formației antrenate de Filipe Coelho, bucureștenii au jucat o repriză în superioritate numerică.

Andrei Nicolescu a tot încercat să găsească explicații pentru forma slabă a „câinilor” și a invocat ghinionul în anumite momente, pe lângă erorile de arbitraj.

„Nu e bine, nu e bine pentru rezultate că dacă iau fiecare meci în parte nu ştiu ce le pot reproşa jucătorilor, nu văd un meci în care să fi fost dominaţi clari. Cu Rapid primul meci ghinion, cu FC Argeş nu mai zic, ocazii mari, dacă înscriam altfel se juca meciul. Meciul din Giuleşti nu vreau să îmi aduc aminte.

N-am reuşit. Dacă aveam un vârf puternic arătam şi altceva. (n.r. Unde aţi plasa Dinamo cu ce lot are?) Nu că sunt subiectiv, eu îi văd cei mai buni, cu un lot care să ne batem de la egal la egal. N-am fost inspiraţi, ei şi-au dorit… Dacă îl aveam pe Karamoko sau Puşcaş poate jucam altfel”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Citește și:
Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
Observator
Legenda lui Dinamo, accident groaznic de mașină, cu doar 3 zile înainte de debutul în prima ligă: „Am ieșit prin parbriz”
Fanatik.ro
22:46

Andrei Coubiș a rupt tăcerea după victoria cu FC Argeș! De ce a ales U Cluj și ce a făcut diferența la Mioveni
22:27

Cătălin Căbuz, gafa sezonului în Liga 1! Portarul convocat la naţională şi-a “îngropat” echipa în FC Argeş – U Cluj 0-1
22:26

FC Argeş – U Cluj 0-1. Autogolul ireal al lui Căbuz duce „șepcile roșii” pe prima poziție în Liga 1
22:00

VIDEOBenfica – Guimaraes 3-0. Victorie categorică pentru Jose Mourinho în faţa echipei lui Tony Strata
21:20

Gică Popescu, categoric după ce Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul în Csikszereda – Farul 1-1: “Ştiu la ce se referea”
21:16

Gabriela Ruse, eliminată în turul doi la WTA Miami! Românca, învinsă clar de campioana din 2025 de la Australian Open
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Italienii au făcut anunțul momentului: 15 milioane de euro pentru Ionuț Radu! 6 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”