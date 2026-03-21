Andrei Nicolescu a găsit problema la Dianmo, după seria de 5 înfrângeri consecutive: „N-am fost inspirați”

Dinamo București a bifat joi al cincilea eșec la rând în campionatul intern, iar seria aceasta de rezultate a stârnit îngrijorare în tabăra alb-roșie. Zeljko Kopic a tras un semnal de alarmă la finalul partidei cu Universitatea Craiova.

Andrei Nicolescu a încercat să găsească și el explicații pentru forma slabă a echipei, iar oficialul din Ștefan cel Mare este de părere că gruparea bucureșteană a avut și ghinion.

Andrei Nicolescu nu vrea să audă de meciul cu Rapid

Dinamo București a început cum nu se poate mai prost play-off-ul, suferind două înfrângeri în disputele cu Rapid și Universitatea Craiova. Dacă la partida din Giulești „câinii” au fost afectați de erorile de arbitraj, contra formației antrenate de Filipe Coelho, bucureștenii au jucat o repriză în superioritate numerică.

Andrei Nicolescu a tot încercat să găsească explicații pentru forma slabă a „câinilor” și a invocat ghinionul în anumite momente, pe lângă erorile de arbitraj.

„Nu e bine, nu e bine pentru rezultate că dacă iau fiecare meci în parte nu ştiu ce le pot reproşa jucătorilor, nu văd un meci în care să fi fost dominaţi clari. Cu Rapid primul meci ghinion, cu FC Argeş nu mai zic, ocazii mari, dacă înscriam altfel se juca meciul. Meciul din Giuleşti nu vreau să îmi aduc aminte.