Andrei Nicolescu a găsit problema la Dianmo, după seria de 5 înfrângeri consecutive: „N-am fost inspirați”

Dinamo București a bifat joi al cincilea eșec la rând în campionatul intern, iar seria aceasta de rezultate a stârnit îngrijorare în tabăra alb-roșie. Zeljko Kopic a tras un semnal de alarmă la finalul partidei cu Universitatea Craiova.
Andrei Nicolescu a încercat să găsească și el explicații pentru forma slabă a echipei, iar oficialul din Ștefan cel Mare este de părere că gruparea bucureșteană a avut și ghinion.
Andrei Nicolescu nu vrea să audă de meciul cu Rapid
Dinamo București a început cum nu se poate mai prost play-off-ul, suferind două înfrângeri în disputele cu Rapid și Universitatea Craiova. Dacă la partida din Giulești „câinii” au fost afectați de erorile de arbitraj, contra formației antrenate de Filipe Coelho, bucureștenii au jucat o repriză în superioritate numerică.
Andrei Nicolescu a tot încercat să găsească explicații pentru forma slabă a „câinilor” și a invocat ghinionul în anumite momente, pe lângă erorile de arbitraj.
„Nu e bine, nu e bine pentru rezultate că dacă iau fiecare meci în parte nu ştiu ce le pot reproşa jucătorilor, nu văd un meci în care să fi fost dominaţi clari. Cu Rapid primul meci ghinion, cu FC Argeş nu mai zic, ocazii mari, dacă înscriam altfel se juca meciul. Meciul din Giuleşti nu vreau să îmi aduc aminte.
N-am reuşit. Dacă aveam un vârf puternic arătam şi altceva. (n.r. Unde aţi plasa Dinamo cu ce lot are?) Nu că sunt subiectiv, eu îi văd cei mai buni, cu un lot care să ne batem de la egal la egal. N-am fost inspiraţi, ei şi-au dorit… Dacă îl aveam pe Karamoko sau Puşcaş poate jucam altfel”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.
- Andrei Coubiș a rupt tăcerea după victoria cu FC Argeș! De ce a ales U Cluj și ce a făcut diferența la Mioveni
- Cătălin Căbuz, gafa sezonului în Liga 1! Portarul convocat la naţională şi-a “îngropat” echipa în FC Argeş – U Cluj 0-1
- FC Argeş – U Cluj 0-1. Autogolul ireal al lui Căbuz duce „șepcile roșii” pe prima poziție în Liga 1
- Gică Popescu, categoric după ce Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul în Csikszereda – Farul 1-1: “Ştiu la ce se referea”
- Ianis Zicu, discurs dur la adresa arbitrajului, după Csikszereda – Farul 1-1: „Încă sunt copii, nu am voie! Maniera ciudată”