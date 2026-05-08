FRF a anunţat o nouă schimbare! Când va avea loc duelul decisiv pentru Conference League

FRF a anunţat vineri că a schimbat data de disputare a barajului decisiv pentru locul în preliminariile Conference League. Partida care trebuia să se dispute pe 31 mai va avea acum loc pe data de 29 mai.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Comitetul de Urgenţă al FRF a luat această decizie în cursul zilei de vineri, 8 mai, atunci când s-a decis şi amânarea startului sezonului viitor din Liga 1.

FRF a schimbat data disputării barajului pentru Conference League

“În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi, hotărăște:

Aprobă modificarea datei de desfășurare a jocului de baraj pentru ultimul loc eligibil pentru participarea în competițiile europene, acesta urmând a se desfășura în data de 29 mai 2026″, a fost anunţul făcut de FRF.

Cel mai probabil, decizia de a muta data disputării jocului are legătură cu faptul că România va juca pe 2 iunie în Georgia, la Tbilisi, un meci amical, primul de la revenirea lui Gică Hagi pe banca echipei naţionale. Astfel, “Regele” va putea să ăi aibă la dispoziţie şi pe jucătorii care vor fi implicaţi în barajul pentru Conference League.