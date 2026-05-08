FRF a anunţat o nouă schimbare! Când va avea loc duelul decisiv pentru Conference League

Alex Masgras Publicat: 8 mai 2026, 14:37

Răzvan Burleanu şi Gino Iorgulescu / Sport Pictures

FRF a anunţat vineri că a schimbat data de disputare a barajului decisiv pentru locul în preliminariile Conference League. Partida care trebuia să se dispute pe 31 mai va avea acum loc pe data de 29 mai.

Comitetul de Urgenţă al FRF a luat această decizie în cursul zilei de vineri, 8 mai, atunci când s-a decis şi amânarea startului sezonului viitor din Liga 1.

FRF a schimbat data disputării barajului pentru Conference League

“În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi, hotărăște:

Aprobă modificarea datei de desfășurare a jocului de baraj pentru ultimul loc eligibil pentru participarea în competițiile europene, acesta urmând a se desfășura în data de 29 mai 2026″, a fost anunţul făcut de FRF.

Cel mai probabil, decizia de a muta data disputării jocului are legătură cu faptul că România va juca pe 2 iunie în Georgia, la Tbilisi, un meci amical, primul de la revenirea lui Gică Hagi pe banca echipei naţionale. Astfel, “Regele” va putea să ăi aibă la dispoziţie şi pe jucătorii care vor fi implicaţi în barajul pentru Conference League.

În acest moment, echipa din play-off care poate juca în acest baraj este Dinamo, ocupanta locului 4. De partea cealaltă, FCSB, prima echipă din play-out, va fi nevoită să mai joace un meci de baraj înainte de a întâlni o echipă din play-off pentru duelul care va avea loc pe 29 mai. Cel mai probabil, FCSB va juca împotriva lui FC Botoşani, în condiţiile în care UTA Arad nu are licenţă pentru cupele europene.

