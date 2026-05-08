Mihai Stoica a găsit antrenorul FCSB-ului: „Nu poate să mă refuze”

FCSB este în continuare în căutarea unui antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi, barajul pentru calificarea în UEFA Conference League fiind extrem de important pentru salvarea acestui sezon.
Mihai Stoica a vorbit iarăși despre găsirea unui înlocuitor și a precizat că are deja o variantă, care nu ar putea refuza propunerea oficialului roș-albaștrilor.
Mihai Stoica i-a găsit înlocuitor lui Mirel Rădoi
Deși patronul este în căutarea unui antrenor, situația de la FCSB este una destul de liniștită, campioana României fiind deja calificată la barajul cu echipa de play-off, pentru calificarea în Conference League.
Mihai Stoica a vorbit iarăși despre aducerea unui înlocuitor pentru Mirel Rădoi, iar oficialul campioanei din Liga 1 a precizat că are deja o soluție pentru banca tehnică.
„O să rog pe altcineva să ne ajute două meciuri, cineva care nu poate să mă refuze. Am pe cineva în cap, n-am vorbit pentru că nu vreau să pun omul într-o situație să spună ‘da’ și apoi să vină Charalambous. Gigi a zis ‘Cine mă ajută, dacă echipa merge în Conference League, rămâne’. E o atracție”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
