Răsturnare de situaţie în privinţa plecării lui Daniel Pancu la Rapid! Anunţul lui Neluţu Varga

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a anunţat că Daniel Pancu (48 de ani) a discutat cu Iuliu Mureşan şi Marian Copilu. Potrivit lui Varga, antrenorul le-a transmis conducătorilor lui CFR Cluj că va rămâne în continuare la echipa din Gruia.

Agentul antrenorului, Giovanni Becali (73 de ani), declara că Daniel Pancu şi-a dat acordul şi o va prelua pe Rapid în vară.

Neluţu Varga: “Daniel Pancu nu pleacă!”

“Legat de Daniel Pancu, nu pleacă! A zis că nu a discutat cu nimeni. Iuliu Mureșan și Marian Copilu, care e de ieri la club și deja a început munca, au vorbit cu el. Și le-a spus că nu pleacă. A zis că vrea să rămână aici și să facă performanță în continuare. Și eu vreau să rămână, mai ales că e în grafic cu obiectivele. Și dacă nu se califică în cupele europene, tot îl vreau. Am încredere în el și știu că e un om de cuvânt și că are onoare. Fotbal a arătat că știe, faptele vorbesc”, a declarat Neluţu Varga pentru gsp.ro.

CFR Cluj joacă în această seară, de la ora 21:00, cu Universitatea Craiova. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea acestui meci, Universitatea Craiova e lider în Liga 1, cu 45 de puncte. CFR Cluj e pe 3, cu 40 de puncte, la 2 puncte în spatele locului 2, ocupat de rivala sa din oraş, U. În acest moment CFR Cluj se află pe o poziţie care o duce direct în preliminariile Conference League, fără baraj. Ardelenii sunt la 6 puncte peste locul 4, ocupat de Dinamo, cu 3 etape înaintea finalului play-off-ului.