Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Plecare de la FCSB. Jucătorul cedat de campioană la o altă echipă din România - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Plecare de la FCSB. Jucătorul cedat de campioană la o altă echipă din România

Plecare de la FCSB. Jucătorul cedat de campioană la o altă echipă din România

Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 22:53

Comentarii
Plecare de la FCSB. Jucătorul cedat de campioană la o altă echipă din România

Robert Necşulescu, în UTA - FCSB 3-0/ Sport Pictures

O nouă plecare de la FCSB. Robert Necșulescu (18 ani) a fost împrumutat de campioană la Chindia Târgoviște, echipă din Liga a 2-a, care se luptă pentru a prinde play-off-ul. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă Robert Necșulescu, FCSB a mai renunțat la un tânăr jucător în această iarnă. Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) a fost cedat de campioană la Unirea Slobozia. 

Plecare de la FCSB: Robert Necșulescu, împrumutat la Chindia Târgoviște 

„Bine ai venit la Chindia Târgoviște, Robert Necșulescu. 

Extrema în vârstă de 18 ani vine sub formă de împrumut de la FCSB. Necşulescu îi oferă încă o soluție under lui Ilie Poenaru. 

Fotbalistul are o prezență la FCSB în Cupa României, precum şi 4 jocuri în acest sezon de Youth League, competiție rezervată celor mai bune echipe U19 de pe continent. 

Reclamă
Reclamă

Îi dorim mult succes la Chindia!”, a anunțat Chindia Târgoviște, pe Facebook.  

Robert Necşulescu a bifat un singur meci la FCSB, în acest sezon. El a avut însă parte de un debut de coşmar la formaţia campioană. Concret, tânărul mijlocaş a fost titularizat în duelul din grupele Cupei României cu UTA, pierdut de roş-albaştri cu scorul de 0-3. 

În minutul 34 al duelului de la Arad, Robert Necşulescu a văzut direct cartonaşul roşu. El a fost eliminat de arbitrul Andrei Roman, după ce l-a faultat extrem de dur pe Alexandru Benga. 

Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharingRomânii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
Reclamă

În acest sezon, Robert Necşulescu a bifat mai multe partide la echipa U19 a FCSB-ului. El a evoluat în partidele din UEFA Youth League, reuşind să marcheze un gol şi să ofere o pasă decisivă în meciurile cu Lokomotiv Zagreb, din semifinalele play-off-ului. De asemenea, Necşulescu şi-a trecut în cont un assist şi în “dubla” cu Akademia Puşkaş, din finala play-off-ului. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Observator
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a marcat două goluri în ultimele 8 minute și i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei
Fanatik.ro
Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a marcat două goluri în ultimele 8 minute și i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei
0:05 15 ian.
Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de o divizionară secundă! Fostul jucător din Liga 1 a reușit „dubla” în prelungiri
23:42
Inter – Lecce 1-0. Echipa lui Cristi Chivu profită de remiza lui Napoli şi se distanţează în clasament. Esposito a adus victoria
23:29
„Nu vor refuza”. Dinamo, aproape de lovitura iernii în Liga 1. Verdictul dat după oferta de milioane pentru Cătălin Cîrjan
23:24
Pariază pe Lionel Messi şi Kylian Mbappe! Cel mai bun marcator din istoria World Cup a dat verdictul: “Sunt sigur”
22:13
Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Anunțul făcut de clujeni
22:04
FotoFanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 2 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 3 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 4 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 5 Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide. Şi-a distrus adversara în setul 2 6 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB