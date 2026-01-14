Plecare de la FCSB. Jucătorul cedat de campioană la o altă echipă din România - Antena Sport

O nouă plecare de la FCSB. Robert Necșulescu (18 ani) a fost împrumutat de campioană la Chindia Târgoviște, echipă din Liga a 2-a, care se luptă pentru a prinde play-off-ul.
Pe lângă Robert Necșulescu, FCSB a mai renunțat la un tânăr jucător în această iarnă. Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) a fost cedat de campioană la Unirea Slobozia.
Plecare de la FCSB: Robert Necșulescu, împrumutat la Chindia Târgoviște
„Bine ai venit la Chindia Târgoviște, Robert Necșulescu.
Extrema în vârstă de 18 ani vine sub formă de împrumut de la FCSB. Necşulescu îi oferă încă o soluție under lui Ilie Poenaru.
Fotbalistul are o prezență la FCSB în Cupa României, precum şi 4 jocuri în acest sezon de Youth League, competiție rezervată celor mai bune echipe U19 de pe continent.
Îi dorim mult succes la Chindia!”, a anunțat Chindia Târgoviște, pe Facebook.
Robert Necşulescu a bifat un singur meci la FCSB, în acest sezon. El a avut însă parte de un debut de coşmar la formaţia campioană. Concret, tânărul mijlocaş a fost titularizat în duelul din grupele Cupei României cu UTA, pierdut de roş-albaştri cu scorul de 0-3.
În minutul 34 al duelului de la Arad, Robert Necşulescu a văzut direct cartonaşul roşu. El a fost eliminat de arbitrul Andrei Roman, după ce l-a faultat extrem de dur pe Alexandru Benga.
În acest sezon, Robert Necşulescu a bifat mai multe partide la echipa U19 a FCSB-ului. El a evoluat în partidele din UEFA Youth League, reuşind să marcheze un gol şi să ofere o pasă decisivă în meciurile cu Lokomotiv Zagreb, din semifinalele play-off-ului. De asemenea, Necşulescu şi-a trecut în cont un assist şi în “dubla” cu Akademia Puşkaş, din finala play-off-ului.
