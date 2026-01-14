Plecare de la FCSB. Jucătorul cedat de campioană la o altă echipă din România - Antena Sport

O nouă plecare de la FCSB. Robert Necșulescu (18 ani) a fost împrumutat de campioană la Chindia Târgoviște, echipă din Liga a 2-a, care se luptă pentru a prinde play-off-ul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă Robert Necșulescu, FCSB a mai renunțat la un tânăr jucător în această iarnă. Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) a fost cedat de campioană la Unirea Slobozia.

Plecare de la FCSB: Robert Necșulescu, împrumutat la Chindia Târgoviște

„Bine ai venit la Chindia Târgoviște, Robert Necșulescu.

Extrema în vârstă de 18 ani vine sub formă de împrumut de la FCSB. Necşulescu îi oferă încă o soluție under lui Ilie Poenaru.

Fotbalistul are o prezență la FCSB în Cupa României, precum şi 4 jocuri în acest sezon de Youth League, competiție rezervată celor mai bune echipe U19 de pe continent.