"Poate face o surpriză!" Dănuț Lupu are încredere în Dinamo, înaintea derby-ului cu FCSB! Verdictul fostului internațional - Antena Sport

Dănuț Lupu a venit cu un mesaj înaintea derby-ului dintre Dinamo și FCSB. Fostul internațional are încredere în jucătorii lui Zeljko Kopic și este de părere că aceștia pot produce o surpriză la duelul cu marea rivală.

În opinia lui Lupu, „câinii” lui Kopic pot profita de faptul că FCSB nu se va putea baza pe mai mulți jucători importanți la ora jocului, din cauza accidentărilor.

Dănuț Lupu a spus că are încredere în jucătorii lui Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – FCSB

Dănuț Lupu a mai amintit că la un duel Dinamo – FCSB nu există o favorită clară, având în vedere rivalitatea dintre cele două formații.

Totodată, fostul internațional a spus că Dinamo nu va primi gol în partida cu FCSB și că ar putea obține o victorie importantă, cu puțin noroc.

„Eu cred că Dinamo poate face o surpriză duminică seara și să câștige meciul cu FCSB. Din ce am înțeles și FCSB are foarte mulți accidentați. Contează și 2-3 într-o echipă. Nu cred că are importanță dacă au accidentați sau nu, important e ca Dinamo să aibă un joc bun și să reușească, de ce nu, să și câștige acest derby cu FCSB.