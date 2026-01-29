Prezent aseară în Champions League, astăzi semnează în România. Transfer de top pentru o echipă din Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Prezent aseară în Champions League, astăzi semnează în România. Transfer de top pentru o echipă din Liga 1

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 11:58

A fost rezervă în duelul dintre Arsenal și Kairat, 3-2, din Champions League, iar astăzi vine în România să semneze cu Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi reușește o mutare importantă la Universitatea Cluj.

Cine este jucătorul? Este vorba de Jug Stanojev (26 de ani), care urmează să vină la Cluj în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna cu formația pregătită de Cristiano Bergodi, anunță Fanatik.ro.

Jug Stanojev are 26 de ani și a fost crescut de Steaua Roșie Belgrad. În 2020 pleca tot în Serbia, la TSC Backa Topola. A mai trecut pe la Spartak și din 2024 a semnat cu Kairat. El vine la Universitatea Cluj liber de contract.

Jug Stanojev a evoluat pentru Kairat în 33 de partide și a marcat trei goluri.

