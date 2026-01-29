Prezent aseară în Champions League, astăzi semnează în România. Transfer de top pentru o echipă din Liga 1 - Antena Sport

A fost rezervă în duelul dintre Arsenal și Kairat, 3-2, din Champions League, iar astăzi vine în România să semneze cu Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi reușește o mutare importantă la Universitatea Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cine este jucătorul? Este vorba de Jug Stanojev (26 de ani), care urmează să vină la Cluj în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna cu formația pregătită de Cristiano Bergodi, anunță Fanatik.ro.

Jug Stanojev are 26 de ani și a fost crescut de Steaua Roșie Belgrad. În 2020 pleca tot în Serbia, la TSC Backa Topola. A mai trecut pe la Spartak și din 2024 a semnat cu Kairat. El vine la Universitatea Cluj liber de contract.

Jug Stanojev a evoluat pentru Kairat în 33 de partide și a marcat trei goluri.