Ce cuvinte i-a spus Cristiano Bergodi lui Gigi Becali când l-a dat afară din vestiar! Antrenorul a recunoscut - Antena Sport

În septembrie 2009, Cristiano Bergodi era demis de Gigi Becali la vestiare, cu scandal, după un meci al FCSB cu Șerif Tiraspol, scor 0-0.

La pauză scorul era 0-0, iar în momentul în care jucătorii au intrat în vestiar, Gigi Becali certa deja jucătorii. Momentul l-a înfuriat pe Bergodi, care l-a dat afară pe latifundiar.

„I-a spus: „Gigi, aici vorbesc eu. Te rog să ieși afară”. Nu s-au jignit și a ieșit afară, dar foarte nervos și apoi a urmat plecarea lui Bergodi”, a povestit după ani, pentru ProSport, Ionuț Rada. Acum, Bergodi a rememorat episodul. Spune că a procedat corect şi se consideră un tehnician “civilizat”.

„Aș vrea să se termine un pic cu acest episod. Sincer, îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Eram la început, erau trei echipe la care am făcut bine, cu Rapid, cu CFR când i-am adus pe locul 3, prima dată în istoria acestui club în cupele europene și cu FC Național, locul 5 și finala de Cupa României. Dar îmi pare rău că după 20 de ani încă să vorbește de acest episod, pentru că nu am făcut nimic necivilizat.

Eu sunt o persoană civilizată, știu să vorbesc cu conducătorii, cu toată lumea. Faptul că sunt în România de atât de mulți ani îmi dă dreptate. Când întâlnesc foștii jucători sau conducători mă salut cu toți. Am o mare afecțiune pentru ei și ei la fel, pentru că mă salută cu plăcere. Și asta mă bucură, pentru că pe primul loc sunt relații umane, apoi munca vine pe locul doi”, a spus Cristiano Bergodi, pentru ProSport.