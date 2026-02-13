Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul - FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil! - Antena Sport

Centralul Radu Petrescu a luat o decizie incredibilă în meciul Petrolul – Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, piteştenii au marcat, dar centralul a anulat reuşita, fiind neclar ce a fluierat. În astfel de faze, de obicei, se fluieră fault în atac, dar nu a existat aşa ceva la acea fază.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După golul piteştenilor, anulat inexplicabil de către Radu Petrescu, Petrolul avea să dea lovitura, prin Andres Dumitrescu, ce a înscris în minutul 88 primul lui gol pentru “lupii galbeni”.

Gol anulat incredibil de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş!

Meciul Petrolul – Argeş 2-1 a avut de toate. O gafă uluitoare a lui Dongmo, la golul cu care Bettaieb a deschis scorul, apoi o gafă a lui Căbuz şi egalarea Petrolului, prin Hanca, ce a marcat din foarfecă.

A urmat faza care cu siguranţă va fi discutată intens, cea a golului anulat al Argeşului. După care golul lui Andres Dumitrescu, o torpilă, la care Căbuz nu a putut face nimic.