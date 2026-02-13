Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul - FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul – FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil!

Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul – FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 22:01

Comentarii
Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul – FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil!

Radu Petrescu în timpul unui meci / Profimedia Images

Centralul Radu Petrescu a luat o decizie incredibilă în meciul Petrolul – Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, piteştenii au marcat, dar centralul a anulat reuşita, fiind neclar ce a fluierat. În astfel de faze, de obicei, se fluieră fault în atac, dar nu a existat aşa ceva la acea fază.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După golul piteştenilor, anulat inexplicabil de către Radu Petrescu, Petrolul avea să dea lovitura, prin Andres Dumitrescu, ce a înscris în minutul 88 primul lui gol pentru “lupii galbeni”.

Gol anulat incredibil de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş!

Meciul Petrolul – Argeş 2-1 a avut de toate. O gafă uluitoare a lui Dongmo, la golul cu care Bettaieb a deschis scorul, apoi o gafă a lui Căbuz şi egalarea Petrolului, prin Hanca, ce a marcat din foarfecă.

A urmat faza care cu siguranţă va fi discutată intens, cea a golului anulat al Argeşului. După care golul lui Andres Dumitrescu, o torpilă, la care Căbuz nu a putut face nimic.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul a fost salvat
Observator
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul a fost salvat
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel
Fanatik.ro
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel
23:00
Uluitor! Dani Coman a scos o vedetă din interviu după golul anulat incredibil: “Dă-i, bă, drumul la vestiar”
22:49
VIDEODennis Man e în formă mare! Gol pentru PSV şi un final nebun de meci
22:40
Nici petroliştii nu au înţeles nimic la faza golului anulat aiurea lui FC Argeş. Ce a spus Eugen Neagoe
22:33
“Nu mai vreau” Bogdan Andone, reacţie total surprinzătoare după ce Radu Petrescu i-a anulat incredibil un gol Argeşului!
22:30
VIDEOSanta Clara – Benfica 1-2. Echipa lui Jose Mourinho a egalat campioana la puncte
22:20
Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 6 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2