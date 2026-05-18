Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a dezvăluit ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB! Cum l-a pus antrenor: “Asta m-a convins”

Gigi Becali a dezvăluit ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB! Cum l-a pus antrenor: “Asta m-a convins”

Bogdan Stănescu Publicat: 18 mai 2026, 23:03

Comentarii
Gigi Becali a dezvăluit ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB! Cum l-a pus antrenor: Asta m-a convins

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit cum a ajuns să îl numească antrenor pe Marius Baciu (51 de ani). Becali a spus că a primit un mesaj de la cineva, cu această variantă, apoi a discutat cu Mihai Stoica (60 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a dezvăluit că Marius Baciu va avea, mai întâi, un salariu de 10.000 de euro pe lună. Ulterior, de la anul, salariul i se va dubla.

Gigi Becali a dezvăluit că Marius Baciu va câştiga 10.000 de euro pe lună

“Baciu, eu nu ştiam. Acum vreo două săptămâni, cineva, nu vă pot spune numele, mi-a dat mesaj. L-am întrebat pe MM, îl cunoşteam ca om, îmi plăcea de el. Niciodată nu a atacat-o pe FCSB şi nu a vorbit împotriva FCSB-ului. El şi Ilie Dumitrescu.

MM mi-a spus că e super-om. Eu am alte criterii, poate eu nu ştiu, nu mă pricep. Pe mine mă interesează prima dată calitatea umană. Dacă îmi spui că o să câştige Liga Campionilor, dar e jigodie, îi zic să stea cu jigodiile. Eu merg cu omul. În privinţa omeniei, e super-om.

Am mai vorbit şi cu alţii, cutare, m-am consultat, am zis ‘Mihai, marţi sau miercuri o să punem antrenor că deja nu mai e timp. Mai sunt două zile’.

Reclamă
Reclamă

“Mi-a zis că nu vrea să fie o marionetă”

Am zis ‘Băi, Mihai, ca să nu fie discuţii nici cu galeria, să fie toată lumea mulţumită, ce-ai zice de Baciu?’. Mi-a zis ‘Băi, Gigi, am o relaţie extraordinară cu el, e om de calitate’.

L-am sunat, am vorbit cu el (n.r: cu Marius Baciu), mi-a zis că e o onoare. Mi-a zis că nu vrea să fie o marionetă. I-am zis că o să ne consultăm şi că, dacă o să meargă treaba bine, nu mă mai bag deloc. Dacă n-o să meargă treaba, o să fie o problemă. El, ştiind discuţiile, asta m-a convins, că o să luăm un antrenor două etape şi mai vedem, a zis ‘Nea Gigi, eu vin să ajut, după aia vedem’. I-am zis ‘Nu vedem, facem contractul direct pe un an, că nu e frumos’. Un an, vedem ce o să fie.

Mai e Filip, mai e unul pe acolo, Stoica, mi-a zis Mirel că e priceput omul. Fiind şi MM acolo, care se pricepe la fotbal, n-are ce să fie.

Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
Reclamă

‘O să ai toată autoritatea, mai ales acum, o perioadă, o să faci ce vrei tu. Ce vrei tu, şi condiţii, colaboratori, 100%. O să ne consultăm, să vedem cum vezi tu, dar tot tu faci. Vreau să văd cum vezi tu astea două meciuri’. O să ne consultăm, că sunt meciuri importante. Toţi antrenorii care au fost, primul 11 l-au făcut ei. Pe mine mă interesează, când văd indolenţă, în timpul jocului.

‘La început vei avea 10.000 de euro’. Dacă îi dădeam 5.000 era ca şi cum ar fi fost un fel de umbrelă. Nu puteai să îi dai 20.000, că nu a antrenat încă, dar de la anul se dublează, şi prime, şi tot”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Observator
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
Fanatik.ro
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
0:12 19 mai

Ultimul dans pentru Neymar! Starul Braziliei a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială
23:57

Arsenal, pas uriaș către titlu după 24 de ani! „Tunarii” au învins prin golul lui Kai Havertz
23:51

VIDEOSuedia – Cehia 3-4 și Germania – Elveția 1-6, la Campionatul Mondial de hochei. Spectacol pe gheață
23:48

Decizia radicală luată de Gigi Becali după ce Craiova a cucerit eventul! A spus şi de ce nu-l felicită pe Rotaru
23:29

Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce şi-a retrogradat fosta echipă! Reacţia antrenorului
23:20

Gică Popescu, discurs furibund după ce Farul a picat pe loc de baraj: „Avem probleme serioase. Mi-e frică de retrogradare”
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 3 Primul mare jucător care pleacă de la Real Madrid, înainte de era “Jose Mourinho”. Anunţul oficial 4 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 5 S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF 6 Dinamo a rezolvat primul transfer al verii! Marele talent care a jucat pentru Steaua semnează
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român