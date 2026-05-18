Gigi Becali a dezvăluit ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB! Cum l-a pus antrenor: “Asta m-a convins”

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit cum a ajuns să îl numească antrenor pe Marius Baciu (51 de ani). Becali a spus că a primit un mesaj de la cineva, cu această variantă, apoi a discutat cu Mihai Stoica (60 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a dezvăluit că Marius Baciu va avea, mai întâi, un salariu de 10.000 de euro pe lună. Ulterior, de la anul, salariul i se va dubla.

Gigi Becali a dezvăluit că Marius Baciu va câştiga 10.000 de euro pe lună

“Baciu, eu nu ştiam. Acum vreo două săptămâni, cineva, nu vă pot spune numele, mi-a dat mesaj. L-am întrebat pe MM, îl cunoşteam ca om, îmi plăcea de el. Niciodată nu a atacat-o pe FCSB şi nu a vorbit împotriva FCSB-ului. El şi Ilie Dumitrescu.

MM mi-a spus că e super-om. Eu am alte criterii, poate eu nu ştiu, nu mă pricep. Pe mine mă interesează prima dată calitatea umană. Dacă îmi spui că o să câştige Liga Campionilor, dar e jigodie, îi zic să stea cu jigodiile. Eu merg cu omul. În privinţa omeniei, e super-om.

Am mai vorbit şi cu alţii, cutare, m-am consultat, am zis ‘Mihai, marţi sau miercuri o să punem antrenor că deja nu mai e timp. Mai sunt două zile’.