Gigi Becali a dezvăluit ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB! Cum l-a pus antrenor: “Asta m-a convins”

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit cum a ajuns să îl numească antrenor pe Marius Baciu (51 de ani). Becali a spus că a primit un mesaj de la cineva, cu această variantă, apoi a discutat cu Mihai Stoica (60 de ani).
Gigi Becali a dezvăluit că Marius Baciu va avea, mai întâi, un salariu de 10.000 de euro pe lună. Ulterior, de la anul, salariul i se va dubla.
Gigi Becali a dezvăluit că Marius Baciu va câştiga 10.000 de euro pe lună
“Baciu, eu nu ştiam. Acum vreo două săptămâni, cineva, nu vă pot spune numele, mi-a dat mesaj. L-am întrebat pe MM, îl cunoşteam ca om, îmi plăcea de el. Niciodată nu a atacat-o pe FCSB şi nu a vorbit împotriva FCSB-ului. El şi Ilie Dumitrescu.
MM mi-a spus că e super-om. Eu am alte criterii, poate eu nu ştiu, nu mă pricep. Pe mine mă interesează prima dată calitatea umană. Dacă îmi spui că o să câştige Liga Campionilor, dar e jigodie, îi zic să stea cu jigodiile. Eu merg cu omul. În privinţa omeniei, e super-om.
Am mai vorbit şi cu alţii, cutare, m-am consultat, am zis ‘Mihai, marţi sau miercuri o să punem antrenor că deja nu mai e timp. Mai sunt două zile’.
“Mi-a zis că nu vrea să fie o marionetă”
Am zis ‘Băi, Mihai, ca să nu fie discuţii nici cu galeria, să fie toată lumea mulţumită, ce-ai zice de Baciu?’. Mi-a zis ‘Băi, Gigi, am o relaţie extraordinară cu el, e om de calitate’.
L-am sunat, am vorbit cu el (n.r: cu Marius Baciu), mi-a zis că e o onoare. Mi-a zis că nu vrea să fie o marionetă. I-am zis că o să ne consultăm şi că, dacă o să meargă treaba bine, nu mă mai bag deloc. Dacă n-o să meargă treaba, o să fie o problemă. El, ştiind discuţiile, asta m-a convins, că o să luăm un antrenor două etape şi mai vedem, a zis ‘Nea Gigi, eu vin să ajut, după aia vedem’. I-am zis ‘Nu vedem, facem contractul direct pe un an, că nu e frumos’. Un an, vedem ce o să fie.
Mai e Filip, mai e unul pe acolo, Stoica, mi-a zis Mirel că e priceput omul. Fiind şi MM acolo, care se pricepe la fotbal, n-are ce să fie.
‘O să ai toată autoritatea, mai ales acum, o perioadă, o să faci ce vrei tu. Ce vrei tu, şi condiţii, colaboratori, 100%. O să ne consultăm, să vedem cum vezi tu, dar tot tu faci. Vreau să văd cum vezi tu astea două meciuri’. O să ne consultăm, că sunt meciuri importante. Toţi antrenorii care au fost, primul 11 l-au făcut ei. Pe mine mă interesează, când văd indolenţă, în timpul jocului.
‘La început vei avea 10.000 de euro’. Dacă îi dădeam 5.000 era ca şi cum ar fi fost un fel de umbrelă. Nu puteai să îi dai 20.000, că nu a antrenat încă, dar de la anul se dublează, şi prime, şi tot”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
