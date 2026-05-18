Gică Popescu, discurs furibund după ce Farul a picat pe loc de baraj: „Avem probleme serioase. Mi-e frică de retrogradare”

Farul Constanța a suferit o rușine incredibilă, după ce a pierdut pe teren propriu disputa cu deja retrogradata Metaloglobus, ceea ce înseamnă că va juca baraj pentru menținerea în Liga 1.
Gică Popescu a reacționat imediat după rezultatul șocant de la Ovidiu și a avut un discurs dur prin care a tras un semnal de alarmă cu privire la dezastrul la care se poate ajunge.
Gică Popescu se teme de retrogradare
Farul Constanța se află într-o situație fără precedent, asta după ce echipa va juca baraj pentru menținerea în Liga 1. Gruparea antrenată de Flavius Stoican a pierdut pe teren propriu cu Metaloglobus și va înfrunta Chindia pentru supraviețuire.
Gică Popescu se teme de retrogradarea în Liga 2 și a avut un discurs dur prin care a încercat să trezească jucătorii la realitate și să conștientizeze situația tragică în care se află.
„Este un rezultat mai mult decât rușinos, întâlneam o echipă retrogradată și aveam nevoie de un egal. Dacă nu suntem în stare să facem egal cu ultima clasată, avem probleme serioase.
Mie îmi e foarte rușine de poziția în care suntem acum, e greu să mă gândesc la ce va fi pe viitor. trebuie să ne gândim la cele două meciuri de baraj, să ieșim din această situație rușinoasă și să rămânem în Liga 1.
De mâine pregătim meciul de baraj, vina este în primul rând a jucătorilor. Am ratat în cele două meciuri cu Botoșani și Metaloglobus cât tot campionatul. Când am intrat în play-out, le-am zis că cea mai grea situație este să ne batem la retrogradare. Este un lucru groaznic, îți tremură piciorul”.
„Mi-e frică de retrogradare”
„Am avut dreptate și am ajuns în această situație și vezi jucători, care te aștepți la evoluții bune, le tremură piciorul și din 3-4-6 metri dau în portar, peste poartă, în bară. Eu ocazii ca azi am văzut la meciul cu Botoșani.
Mi-e frică de retrogradare. Privim lucrurile cu multă seriozitate și cu încredere, că suntem obligați să fim optimiști. Cu oricine jucăm, problema nu e la advesar, e la noi. Azi am făcut o greșeală uriașă, la fel ca la meciul cu Botoșani. Problema este la noi, cu fundaș central cu experiență.. Nu înțelegem, aceste greșeli nu vin de la jucători tineri, ci de la cei cu experiență, de la care aștepți să tragă echipa după ei.
Nu am mai fost niciodată la baraj, am mai avut sezoane în care am avut emoții, dar am rezolvat lucrurile mult mai devreme. Eu nu mă dau înapoi în a-mi asuma responsabilități. Iau această situație asupra mea, eu l-am adus pe Flavius, nu pot masca însă ocaziile respective”.
Gică Popescu: „Cu siguranță este un blocaj mental”
„Sunt cel mai păgubit din toată situația asta. Am vorbit cu Gică înaintea meciului, ne urase succes, dar ce poate să facă mai mult Gică? Cum de putem să ratăm în situații atât de mari, de simple.. Cu siguranță este un blocaj mental, pentru că la antrenament se întâmpla același lucru. I-am întrebat, ce se întâmplă?
Este exact ce le-am spus acum 6 meciuri, situația este foarte pericuoasă, nu-ți mai asumi, nu mai ai încredere, totul este un alibi continuu. Trebuie schimbate multe lucruri”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.
- Decizia radicală luată de Gigi Becali după ce Craiova a cucerit eventul! A spus şi de ce nu-l felicită pe Rotaru
- Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce şi-a retrogradat fosta echipă! Reacţia antrenorului
- “100% va avea mână liberă”. Ilie Dumitrescu, răspuns ironic când a aflat că Marius Baciu vine la FCSB
- Gigi Becali a dezvăluit ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB! Cum l-a pus antrenor: “Asta m-a convins”
- Bogdan Andone era prima variantă de antrenor la FCSB! De ce a picat mutarea