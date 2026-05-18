Bogdan Andone era prima variantă de antrenor la FCSB! De ce a picat mutarea

Gigi Becali a rezolvat problema antrenorului la FCSB, asta după ce a bătut palma cu Marius Baciu. Chiar și așa, aceasta nu a fost prima alegere a patronului roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-o intervenție telefonică la finalul disputei pierdute cu Hermannstadt, scor 2-0, finanțatorul a explicat că a avut discuții cu Bogdan Andone, tehnicianul care a făcut un sezon incredibil alături de FC Argeș.

Gigi Becali l-a vrut pe Bogdan Andone! Dani Coman a intervenit

După plecarea lui Mirel Rădoi, Gigi Becali a căutat cu disperare un antrenor pentru FCSB, iar în cele din urmă alegerea patronului a fost Marius Baciu.

Finanțatorul roș-albaștrilor a explicat că prima variantă a sa a fost Bogdan Andone, dar tehnicianul nu a fost lăsat de președintele Dani Coman.

„Am avut o variantă, pe Bogdan Andone, care a fost la mine acasă, am vorbit cu el. A zis că singurul lucru e Dani Coman. Că nu vrea dacă Dani Coman nu îi dă drumul. Eu i-am zis că nu e problemă, că găsim soluţii. El a zis: ‘Vreau să plec doar cu acordul lui Dani. Dacă nu e de acord Dani, nu plec’. A vorbit cu Dani, nu i-a dat acordul şi cu asta basta”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.