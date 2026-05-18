Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce şi-a retrogradat fosta echipă! Reacţia antrenorului

Adrian Mihalcea (49 de ani) a început să plângă după ce echipa lui, UTA, a învins-o în deplasare, cu 1-0, pe fosta sa formaţie, Unirea Slobozia. În urma acestui rezultat Unirea Slobozia a retrogradat direct. Ilfovenii nu aveau licenţă pentru Liga 1, iar o eventuală prezenţă în prima ligă depindea de decizia TAS. Nu mai este cazul acum.
Adrian Mihalcea a devenit campion al play-out-ului cu UTA, dar succesul a fost unul trist pentru el. Arădenii nu vor putea evolua la barajul pentru Conference League, neavând licenţă pentru Europa.
Adrian Mihalcea a plâns după ce şi-a retrogradat fosta echipă
Mihalcea a explicat şi de ce nu a stat pe bancă în prima repriză a meciului cu Unirea Slobozia. A protestat faţă de restanţele salariale. El va continua însă la UTA Arad.
“Întotdeauna am fost un tip corect. Îmi pare rău de Unirea Slobozia. Mi-ar fi plăcut să se salveze.
Nu sunt eu de vină pentru lucrurile de la Unirea Slobozia. Îmi pare rău și nu am vrut să contribui eu decisiv la retrogradarea lor.
Nu, dar… Câteodată, dau înapoi exact cum sunt şi plătit. Sunt destul de mari întârzierile salariale. Vorbim de principii şi cât de corecţi suntem. Nu e vorba despre o sumă de bani.
Sunt nişte lucruri care m-au deranjat. Ăsta a fost modul meu (n.r: de a protesta, de a nu sta pe bancă). Nu ştia nimeni de acest protest al meu. E o decizie luată de mine. Lucrurile nu-mi convin.
Ar fi trebuit să se întâmple diferit lucrurile. O să plec în vacanţă. Am avut vreo patru ani de zile în care n-am mai avut vreo vacanţă. Vreau să mă liniştesc”, a spus Adrian Mihalcea pentru digisport.ro.
