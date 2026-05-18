Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce şi-a retrogradat fosta echipă! Reacţia antrenorului

Adrian Mihalcea (49 de ani) a început să plângă după ce echipa lui, UTA, a învins-o în deplasare, cu 1-0, pe fosta sa formaţie, Unirea Slobozia. În urma acestui rezultat Unirea Slobozia a retrogradat direct. Ilfovenii nu aveau licenţă pentru Liga 1, iar o eventuală prezenţă în prima ligă depindea de decizia TAS. Nu mai este cazul acum.

Adrian Mihalcea a devenit campion al play-out-ului cu UTA, dar succesul a fost unul trist pentru el. Arădenii nu vor putea evolua la barajul pentru Conference League, neavând licenţă pentru Europa.

Mihalcea a explicat şi de ce nu a stat pe bancă în prima repriză a meciului cu Unirea Slobozia. A protestat faţă de restanţele salariale. El va continua însă la UTA Arad.

“Întotdeauna am fost un tip corect. Îmi pare rău de Unirea Slobozia. Mi-ar fi plăcut să se salveze.

Nu sunt eu de vină pentru lucrurile de la Unirea Slobozia. Îmi pare rău și nu am vrut să contribui eu decisiv la retrogradarea lor.