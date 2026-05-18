“100% va avea mână liberă”. Ilie Dumitrescu, răspuns ironic când a aflat că Marius Baciu vine la FCSB

Ilie Dumitrescu a oferit o primă reacție după ce Gigi Becali a anunțat că Marius Baciu va fi noul antrenor al celor de la FCSB. Fostul component al Generației de Aur s-a amuzat atunci când a fost întrebat dacă fostul căpitan al Stelei va primi mână liberă din partea latifundiarului din Pipera la formația bucureșteană.
FCSB și-a găsit antrenor pentru barajul de Conference League și pentru sezonul viitor, iar acesta va fi Marius Baciu. După plecarea lui Mirel Rădoi la mijlocul play-out-ului, conducerea roș-albaștrilor a încercat să îl convingă pe Elias Charalambous să revină, însă planul a eșuat, iar Becali s-a reprofilat.
Ilie Dumitrescu s-a pronunțat după venirea lui Baciu la FCSB
După anunțul legat de venirea lui Baciu la FCSB, din lumea fotbalului au început să apară reacții. Ilie Dumitrescu s-a pronunțat și el în acest sens, iar fostul mare atacant crede că noul antrenor adus de Gigi Becali va sta doar la meciul/meciurile de baraj de Conference League, deși patronul a anunțat că Baciu a semnat pe un an.
Atunci când a fost întrebat dacă prevede ca patronul de la FCSB să nu se bage peste viitorul său antrenor, Dumitrescu a oferit un răspuns pe măsură, fiind convins că Becali nu se va dezice de obiceiurile sale.
“Probabil că este o soluție doar pentru barajul ăsta, pentru cele două meciuri. (n.r. Va avea mână liberă?) 100% va avea mână liberă! Cine se va ocupa de procesul de pregătire? Nu? Corect“, a spus fostul component al Generației de Aur, potrivit digisport.ro.
Cine e Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului
Fost antrenor la Bacău, Clinceni, Concordia, Juventus Bucureşti, FC Turris Turnu-Măgurele şi, mai recent, în Golf, la Al-Taqadom, Al-Arabi şi Al-Nahdah, Marius Baciu a lucrat ultima oară ca director tehnic la AS FC Păușești-Otăsău, echipă din Liga a 3-a.
Baciu are licenţă PRO, iar FCSB era nevoită să pună un antrenor cu licenţă PRO până în data de 21 mai.
Cu o carieră foarte bună ca jucător, Marius Baciu nu a avut acelaşi succes şi ca antrenor. Ca jucător a cucerit trei titluri cu Steaua, două Cupe ale României şi două Supercupe ale României, cu aceeaşi echipă.
Originar din Mediaş, a debutat la seniori la Inter Sibiu, a jucat apoi la Gaz Metan Mediaş şi, din nou, la Inter Sibiu, până la transferul la Steaua, în 1996. În 2002 a semnat cu formaţia franceză Lille. A mai evoluat în ligile inferioare din Germania şi la Panserraikos, în Grecia, până la întoarcerea în ţară. De la Panserraikos a venit la Oţelul Galaţi, apoi a jucat la U Cluj şi şi-a încheiat cariera de jucător în 2009, la echipa din oraşul său natal, Gaz Metan Mediaş.
A debutat ca antrenor la Voinţa Sibiu, în 2010, pregătindu-le, mai apoi, pe Pandurii Târgu Jiu, Unirea Alba Iulia sau CSMS Iaşi.
