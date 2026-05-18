“100% va avea mână liberă”. Ilie Dumitrescu, răspuns ironic când a aflat că Marius Baciu vine la FCSB

Ilie Dumitrescu a oferit o primă reacție după ce Gigi Becali a anunțat că Marius Baciu va fi noul antrenor al celor de la FCSB. Fostul component al Generației de Aur s-a amuzat atunci când a fost întrebat dacă fostul căpitan al Stelei va primi mână liberă din partea latifundiarului din Pipera la formația bucureșteană.

FCSB și-a găsit antrenor pentru barajul de Conference League și pentru sezonul viitor, iar acesta va fi Marius Baciu. După plecarea lui Mirel Rădoi la mijlocul play-out-ului, conducerea roș-albaștrilor a încercat să îl convingă pe Elias Charalambous să revină, însă planul a eșuat, iar Becali s-a reprofilat.

Ilie Dumitrescu s-a pronunțat după venirea lui Baciu la FCSB

După anunțul legat de venirea lui Baciu la FCSB, din lumea fotbalului au început să apară reacții. Ilie Dumitrescu s-a pronunțat și el în acest sens, iar fostul mare atacant crede că noul antrenor adus de Gigi Becali va sta doar la meciul/meciurile de baraj de Conference League, deși patronul a anunțat că Baciu a semnat pe un an.

Atunci când a fost întrebat dacă prevede ca patronul de la FCSB să nu se bage peste viitorul său antrenor, Dumitrescu a oferit un răspuns pe măsură, fiind convins că Becali nu se va dezice de obiceiurile sale.

“Probabil că este o soluție doar pentru barajul ăsta, pentru cele două meciuri. (n.r. Va avea mână liberă?) 100% va avea mână liberă! Cine se va ocupa de procesul de pregătire? Nu? Corect“, a spus fostul component al Generației de Aur, potrivit digisport.ro.