Home | Fotbal | Liga 1 | “100% va avea mână liberă”. Ilie Dumitrescu, răspuns ironic când a aflat că Marius Baciu vine la FCSB

“100% va avea mână liberă”. Ilie Dumitrescu, răspuns ironic când a aflat că Marius Baciu vine la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 18 mai 2026, 23:18

Comentarii
100% va avea mână liberă. Ilie Dumitrescu, răspuns ironic când a aflat că Marius Baciu vine la FCSB

Ilie Dumitrescu dă declaraţii, la un eveniment

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ilie Dumitrescu a oferit o primă reacție după ce Gigi Becali a anunțat că Marius Baciu va fi noul antrenor al celor de la FCSB. Fostul component al Generației de Aur s-a amuzat atunci când a fost întrebat dacă fostul căpitan al Stelei va primi mână liberă din partea latifundiarului din Pipera la formația bucureșteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB și-a găsit antrenor pentru barajul de Conference League și pentru sezonul viitor, iar acesta va fi Marius Baciu. După plecarea lui Mirel Rădoi la mijlocul play-out-ului, conducerea roș-albaștrilor a încercat să îl convingă pe Elias Charalambous să revină, însă planul a eșuat, iar Becali s-a reprofilat.

Ilie Dumitrescu s-a pronunțat după venirea lui Baciu la FCSB

După anunțul legat de venirea lui Baciu la FCSB, din lumea fotbalului au început să apară reacții. Ilie Dumitrescu s-a pronunțat și el în acest sens, iar fostul mare atacant crede că noul antrenor adus de Gigi Becali va sta doar la meciul/meciurile de baraj de Conference League, deși patronul a anunțat că Baciu a semnat pe un an.

Atunci când a fost întrebat dacă prevede ca patronul de la FCSB să nu se bage peste viitorul său antrenor, Dumitrescu a oferit un răspuns pe măsură, fiind convins că Becali nu se va dezice de obiceiurile sale.

Probabil că este o soluție doar pentru barajul ăsta, pentru cele două meciuri. (n.r. Va avea mână liberă?) 100% va avea mână liberă! Cine se va ocupa de procesul de pregătire? Nu? Corect“, a spus fostul component al Generației de Aur, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Cine e Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului

Fost antrenor la Bacău, Clinceni, Concordia, Juventus Bucureşti, FC Turris Turnu-Măgurele şi, mai recent, în Golf, la Al-Taqadom, Al-Arabi şi Al-Nahdah, Marius Baciu a lucrat ultima oară ca director tehnic la AS FC Păușești-Otăsău, echipă din Liga a 3-a.

Baciu are licenţă PRO, iar FCSB era nevoită să pună un antrenor cu licenţă PRO până în data de 21 mai.

Cu o carieră foarte bună ca jucător, Marius Baciu nu a avut acelaşi succes şi ca antrenor. Ca jucător a cucerit trei titluri cu Steaua, două Cupe ale României şi două Supercupe ale României, cu aceeaşi echipă.

Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
Reclamă

Originar din Mediaş, a debutat la seniori la Inter Sibiu, a jucat apoi la Gaz Metan Mediaş şi, din nou, la Inter Sibiu, până la transferul la Steaua, în 1996. În 2002 a semnat cu formaţia franceză Lille. A mai evoluat în ligile inferioare din Germania şi la Panserraikos, în Grecia, până la întoarcerea în ţară. De la Panserraikos a venit la Oţelul Galaţi, apoi a jucat la U Cluj şi şi-a încheiat cariera de jucător în 2009, la echipa din oraşul său natal, Gaz Metan Mediaş.

A debutat ca antrenor la Voinţa Sibiu, în 2010, pregătindu-le, mai apoi, pe Pandurii Târgu Jiu, Unirea Alba Iulia sau CSMS Iaşi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Observator
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
Fanatik.ro
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
0:12 19 mai

Ultimul dans pentru Neymar! Starul Braziliei a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială
23:57

Arsenal, pas uriaș către titlu după 24 de ani! „Tunarii” au învins prin golul lui Kai Havertz
23:51

VIDEOSuedia – Cehia 3-4 și Germania – Elveția 1-6, la Campionatul Mondial de hochei. Spectacol pe gheață
23:48

Decizia radicală luată de Gigi Becali după ce Craiova a cucerit eventul! A spus şi de ce nu-l felicită pe Rotaru
23:29

Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce şi-a retrogradat fosta echipă! Reacţia antrenorului
23:20

Gică Popescu, discurs furibund după ce Farul a picat pe loc de baraj: „Avem probleme serioase. Mi-e frică de retrogradare”
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 3 Primul mare jucător care pleacă de la Real Madrid, înainte de era “Jose Mourinho”. Anunţul oficial 4 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 5 S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF 6 Dinamo a rezolvat primul transfer al verii! Marele talent care a jucat pentru Steaua semnează
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român