Rapidiștii, dărâmați după înfrângere! Onea, cu lacrimi în ochi: „Îmi stăpânesc greu sentimentele”

Dinamo a învins-o cu 3-1 pe Rapid în etapa a 6-a din play-off-ul din Liga 1. Pentru giuleșteni este a doua înfrângere consecutivă și a patra în ultimele 5 etape.
Rapid a căzut pe locul 5 în clasament, are cea mai slabă apărare din playoff și are șanse mici să mai prindă podiumul.
Intrat pe teren în repriza a doua, Răzvan Onea era dărâmat la finalul partidei. Cu ochii înroșiți de lacrimi, fundașul de 27 de ani și-a găsit greu cuvintele.
„Am ajuns în playoff și am clacat. Din păcate, pare că nu vom reuși nimic din ce ne-am propus. Nu am un răspuns (nr. de ce am clacat). De data asta am început bine, dar nu știu ce a urmat. Îmi stăpânesc greu sentimentele. E greu pentru că muncim, dar când ajungem la meci pare că ne transformăm. La antrenamente suntem altă echipă, dar când ajungem la stadion… Aș vrea să spun că avem vreo șansă…
Am intrat în playoff, dar n-am realizat nimic. Suntem deja la 5 puncte de locul 3. Nici nu mai suntem la mâna noastră. Până nu ne trezim și înțelegem la ce club jucăm, degeaba” a spus Răzvan Onea după partidă.
