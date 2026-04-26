Cătălin Cîrjan, mesaj de suflet pentru fanii lui Dinamo după ce a marcat contra fostei sale echipe, Rapid!

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a avut un mesaj care le va merge la inimă fanilor lui Dinamo, după ce a marcat contra fostei sale echipe, Rapid, în derby-ul câştigat cu 3-1 de alb-roşii.
Cîrjan a numit Dinamo “clubul meu de suflet”. A evitat să spună dacă simte ceva de fiecare dată când marchează contra Rapidului, echipă pentru care a evoluat înainte de a semna cu Dinamo.
Cătălin Cîrjan: “Simt ceva extraordinar de fiecare dată când marchez pentru clubul meu de suflet, Dinamo”
“O atmosferă extraordinară, suntem foarte bucuroşi după această victorie. Săptămâna asta a fost un roller coaster, am câştigat cu U Cluj, a fost pe urmă meciul cu Craiova, acum această victorie mare pentru noi.
(n.r: Ai mers să sărbătoreşti golul cu fanii) A fost extraordinar. A fost un sentiment pe care nu-l voi uita. M-am bucurat cu familia mea, cu suporterii.
(n.r: Simţi ceva când marchezi contra Rapidului, fosta ta echipă?) Simt ceva extraordinar de fiecare dată când marchez pentru clubul meu de suflet, Dinamo.
(n.r: Ai fost surprins că nu ai fost titular?) A fost o perioadă mai grea pentru mine. Am avut o răceală, nu am putut să mă odihnesc pentru mine. A fost decizia lui Mister, o respect.
(n.r: Obiectivul este calificarea în Europa) Acesta este obiectivul nostru, să mergem în Europa. Suntem pe locul 4, dar sperăm să mergem mai sus. O să ne concentrăm 100%, mai e o lună până la sfârşitul campionatului”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru digisport.ro.
