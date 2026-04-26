Scandal la Dinamo – Rapid. Doi fani ai alb-roșiilor, implicați într-un conflict la toalete

Meciul dintre Dinamo și Rapid a fost marcat de un conflict insesizabil la TV. Jandarmeria a emis un comunicat prin care a explicat cum doi suporteri ai alb-roșiilor au generat un conflict la toalete, după care alți fani ai “câinilor” au blocat forțele de ordine să ajungă la o persoană care ar fi fost implicată.

Dinamo a învins-o pe Rapid cu 3-1 în derby-ul de pe Arena Națională și a obținut primul său succes în fața giuleștenilor după o pauză de 11 ani. Reușitele lui Milanov, Cîrjan și Musi au decis soarta partidei, cel din urmă marcând fabulos cu o “torpilă” la colțul scurt.

Conflict iscat după Dinamo – Rapid. Comunicatul Jandarmeriei

Deși meciul a fost lipsit de scandaluri pe teren, în tribune s-a produs un incident generat de doi fani ai echipei lui Zeljko Kopic. În pauza meciului, suporterii au dat startul unui conflict la toalete, după care unul dintre ei a fugit în tribune.

După ce a fost apărat de persoanele care stăteau lângă el, forțele de ordine au fost nevoite să intervină cu gaze lacrimogene.

“Precizare meci de fotbal FC Dinamo București – FC Rapid București.