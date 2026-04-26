Scandal la Dinamo – Rapid. Doi fani ai alb-roșiilor, implicați într-un conflict la toalete

Meciul dintre Dinamo și Rapid a fost marcat de un conflict insesizabil la TV. Jandarmeria a emis un comunicat prin care a explicat cum doi suporteri ai alb-roșiilor au generat un conflict la toalete, după care alți fani ai “câinilor” au blocat forțele de ordine să ajungă la o persoană care ar fi fost implicată.
Dinamo a învins-o pe Rapid cu 3-1 în derby-ul de pe Arena Națională și a obținut primul său succes în fața giuleștenilor după o pauză de 11 ani. Reușitele lui Milanov, Cîrjan și Musi au decis soarta partidei, cel din urmă marcând fabulos cu o “torpilă” la colțul scurt.
Conflict iscat după Dinamo – Rapid. Comunicatul Jandarmeriei
Deși meciul a fost lipsit de scandaluri pe teren, în tribune s-a produs un incident generat de doi fani ai echipei lui Zeljko Kopic. În pauza meciului, suporterii au dat startul unui conflict la toalete, după care unul dintre ei a fugit în tribune.
După ce a fost apărat de persoanele care stăteau lângă el, forțele de ordine au fost nevoite să intervină cu gaze lacrimogene.
“Precizare meci de fotbal FC Dinamo București – FC Rapid București.
Pe timpul pauzei, doi suporteri ai echipei FC Dinamo București au generat un conflict în zona grupurilor sanitare de la Tribuna a II-a. Încercând să evite forțele de ordine, unul dintre bărbați s-a refugiat în zona de dispunere a galeriei dinamoviste din care face parte (sector 111, tribuna a II-a).
Pe timpul aplicării măsurilor de identificare de către jandarmi, ceilalți suporteri ai echipei gazdă au împiedicat forțele de ordine să extragă persoana suspectă de implicarea în altercație, fiind necesară folosirea, pentru scurt timp, a unui pulverizator cu substanță iritant-lacrimogenă.
În acest context, în urma analizării împrejurărilor de fapt, vor fi aplicate măsuri legale în consecință“, s-a arătat în comunicatul emis de Jandarmerie.
