Home | Fotbal | Liga 1 | „O umilință, o rușine! Parcă am uitat fotbalul!” Gâlcă a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo

Sebastian Ujica Publicat: 26 aprilie 2026, 23:38

Comentarii
Constantin Galca reacționează in meciul de fotbal dintre Dinamo Bucuresti si Rapid Bucuresti, din cadrul Play off-ului Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica 26 aprilie 2026. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Rapid a pierdut cu 3-1 în fața lui Dinamo după unul dintre cele mai slabe meciuri făcute în acest sezon de echipa lui Constantin Gâlcă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a căzut pe locul 5 în clasament și are șanse mici să mai prindă un loc de cupe europene.

Gâlcă explică ieșirea lui Aioani

Antrenorul giuleștenilor și-a găsit cu greu explicațiile pentru înfrângerea cu Dinamo după partidă.

„O umilință, o rușine, nu poți să lucrezi atâtea luni… parcă am uitat fotbalul. Dinamo venea după 120 de minute, o echipă care a profitat. Toate golurile au venit după faze fixe. Când au putut să controleze (nr. cei de la Dinamo) au făcut-o destul de bine. În ziua de azi, fără ambiție și fără să respecți ceea ce lucrezi la antrenamente e foarte greu.

A depins de ceea ce simțea el (nr Aioani). El a mers la încălzire, a intrat. Noi ne doream să joace pentru că ne ajută foarte mult. El bănuiesc că a simțit ceva de la încălzire și a încercat să intre. Nu știu cui i-a făcut semnul. Eu îmi doream să joace, dar niciodată nu am spus că e neapărat, prefer pe cineva care e valid.

Reclamă
Reclamă

De multe ori suntem înceți. Dacă nu avem continuitate, nu avem oameni între linii, e greu să duci mingea în față. Din punctul meu de vedere sunt dezamăgit pentru că s-au antrenat bine săptămâna asta. În ultimele meciuri, v-am spus unde suferim, prin introducerea lui Dobre atacant ne așteptam să ajungem în față mai ușor.

Moruțan, din punctul meu de vedere, are nevoie de echipă să-l ajute. Presiunea există întotdeauna oriunde ai fi. Întrebați-i pe dânșii (nr. cei din conducerea) dacă mă susțin. Înțeleg frustrările suporterilor pentru că ei dau totul, dar vor și din partea jucătorilor. Au fost multe meciuri în care nu le-am adus bucurie. Sezon ratat? Nu, dar e din ce în ce mai greu.

Trebuie să arătăm altfel pentru că mai sunt 4 meciuri. Nu trebuie să arătăm ca acum deloc pentru că așa cum am arătat cu Dinamo n-am arătat în niciun meci. Suntem în debandadă, în haos” a spus Constantin Gâlcă după partidă.

O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Observator
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Obiceiul la care Ion Țiriac nu poate renunța. Miliardarul are un viciu destul de costisitor
Fanatik.ro
Obiceiul la care Ion Țiriac nu poate renunța. Miliardarul are un viciu destul de costisitor
23:36

Scandal la Dinamo – Rapid. Doi fani ai alb-roșiilor, implicați într-un conflict la toalete
23:30

LIVE VIDEOAFS – Sporting 0-0. Ultima speranță pentru campioana en-titre în lupta la titlu
23:22

Cătălin Cîrjan, mesaj de suflet pentru fanii lui Dinamo după ce a marcat contra fostei sale echipe, Rapid!
23:19

“Dacă muncești, Dumnezeu te răsplătește”. Reacția lui Alex Musi după “eurogolul” marcat în Dinamo – Rapid 3-1
23:12

Rapidiștii, dărâmați după înfrângere! Onea, cu lacrimi în ochi: „Îmi stăpânesc greu sentimentele”
23:11

Fanii Rapidului nu i-au iertat pe jucătorii lui Costel Gâlcă după umilinţa din derby-ul cu Dinamo! Ce au scandat
Vezi toate știrile
1 VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme 2 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 3 Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt” 4 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 5 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 6 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor