„O umilință, o rușine! Parcă am uitat fotbalul!” Gâlcă a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo

Constantin Galca reacționează in meciul de fotbal dintre Dinamo Bucuresti si Rapid Bucuresti, din cadrul Play off-ului Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica 26 aprilie 2026. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Rapid a pierdut cu 3-1 în fața lui Dinamo după unul dintre cele mai slabe meciuri făcute în acest sezon de echipa lui Constantin Gâlcă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a căzut pe locul 5 în clasament și are șanse mici să mai prindă un loc de cupe europene.

Gâlcă explică ieșirea lui Aioani

Antrenorul giuleștenilor și-a găsit cu greu explicațiile pentru înfrângerea cu Dinamo după partidă.

„O umilință, o rușine, nu poți să lucrezi atâtea luni… parcă am uitat fotbalul. Dinamo venea după 120 de minute, o echipă care a profitat. Toate golurile au venit după faze fixe. Când au putut să controleze (nr. cei de la Dinamo) au făcut-o destul de bine. În ziua de azi, fără ambiție și fără să respecți ceea ce lucrezi la antrenamente e foarte greu.

A depins de ceea ce simțea el (nr Aioani). El a mers la încălzire, a intrat. Noi ne doream să joace pentru că ne ajută foarte mult. El bănuiesc că a simțit ceva de la încălzire și a încercat să intre. Nu știu cui i-a făcut semnul. Eu îmi doream să joace, dar niciodată nu am spus că e neapărat, prefer pe cineva care e valid.