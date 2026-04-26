„O umilință, o rușine! Parcă am uitat fotbalul!” Gâlcă a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo

Rapid a pierdut cu 3-1 în fața lui Dinamo după unul dintre cele mai slabe meciuri făcute în acest sezon de echipa lui Constantin Gâlcă.
Rapid a căzut pe locul 5 în clasament și are șanse mici să mai prindă un loc de cupe europene.
Gâlcă explică ieșirea lui Aioani
Antrenorul giuleștenilor și-a găsit cu greu explicațiile pentru înfrângerea cu Dinamo după partidă.
„O umilință, o rușine, nu poți să lucrezi atâtea luni… parcă am uitat fotbalul. Dinamo venea după 120 de minute, o echipă care a profitat. Toate golurile au venit după faze fixe. Când au putut să controleze (nr. cei de la Dinamo) au făcut-o destul de bine. În ziua de azi, fără ambiție și fără să respecți ceea ce lucrezi la antrenamente e foarte greu.
A depins de ceea ce simțea el (nr Aioani). El a mers la încălzire, a intrat. Noi ne doream să joace pentru că ne ajută foarte mult. El bănuiesc că a simțit ceva de la încălzire și a încercat să intre. Nu știu cui i-a făcut semnul. Eu îmi doream să joace, dar niciodată nu am spus că e neapărat, prefer pe cineva care e valid.
De multe ori suntem înceți. Dacă nu avem continuitate, nu avem oameni între linii, e greu să duci mingea în față. Din punctul meu de vedere sunt dezamăgit pentru că s-au antrenat bine săptămâna asta. În ultimele meciuri, v-am spus unde suferim, prin introducerea lui Dobre atacant ne așteptam să ajungem în față mai ușor.
Moruțan, din punctul meu de vedere, are nevoie de echipă să-l ajute. Presiunea există întotdeauna oriunde ai fi. Întrebați-i pe dânșii (nr. cei din conducerea) dacă mă susțin. Înțeleg frustrările suporterilor pentru că ei dau totul, dar vor și din partea jucătorilor. Au fost multe meciuri în care nu le-am adus bucurie. Sezon ratat? Nu, dar e din ce în ce mai greu.
Trebuie să arătăm altfel pentru că mai sunt 4 meciuri. Nu trebuie să arătăm ca acum deloc pentru că așa cum am arătat cu Dinamo n-am arătat în niciun meci. Suntem în debandadă, în haos” a spus Constantin Gâlcă după partidă.
- Scandal la Dinamo – Rapid. Doi fani ai alb-roșiilor, implicați într-un conflict la toalete
- Cătălin Cîrjan, mesaj de suflet pentru fanii lui Dinamo după ce a marcat contra fostei sale echipe, Rapid!
- “Dacă muncești, Dumnezeu te răsplătește”. Reacția lui Alex Musi după “eurogolul” marcat în Dinamo – Rapid 3-1
- Rapidiștii, dărâmați după înfrângere! Onea, cu lacrimi în ochi: „Îmi stăpânesc greu sentimentele”
- Fanii Rapidului nu i-au iertat pe jucătorii lui Costel Gâlcă după umilinţa din derby-ul cu Dinamo! Ce au scandat