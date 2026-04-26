“Am fost aproape morţi” Reacţia lui Zeljko Kopic după Dinamo – Rapid 3-1! Ce a spus despre Cătălin Cîrjan

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reacţionat după ce “câinii” au învins-o cu 3-1 pe Rapid, punând capăt unei serii incredibile de 11 ani fără victorie într-un derby cu giuleştenii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic a recunoscut că i-a fost greu să îşi motiveze jucătorii după înfrângerea dramatică din semifinala Cupei României, contra Universităţii Craiova.

Zeljko Kopic, după Dinamo – Rapid 3-1: “Suntem cu toţii fericiţi”

“(n.r: Care e sentimentul?) Bun. Suntem cu toţii fericiţi. După semifinala de Cupă şi tot ce s-a întâmplat acolo am avut câteva zile să ne pregătim. Am întâlnit un adversar dificil.

(n.r: despre modificările din echipă, inclusiv faptul că a început de pe banca de rezerve căpitanul Cîrjan) Jucătorii au înţeles, am vorbit cu Cătălin, ştiu şi ei că sunt foarte multe meciuri. Am crezut că aşa e mai bine. A intrat cu Craiova bine. E mai uşor să iau decizii în momentul în care am o comunicare bună cu jucătorii.

Asta este meseria mea, să încerc să iau decizii bune. A fost foarte-foarte greu după meciul cu Craiova. Eram în suferinţă, trebuia să îi motivez. Aşa e viaţa, cu suişuri şi coborâşuri, şi emoţional, mental. Am fost aproape morţi, acum suntem în culmea fericirii.