“Am fost aproape morţi” Reacţia lui Zeljko Kopic după Dinamo – Rapid 3-1! Ce a spus despre Cătălin Cîrjan

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reacţionat după ce “câinii” au învins-o cu 3-1 pe Rapid, punând capăt unei serii incredibile de 11 ani fără victorie într-un derby cu giuleştenii.
Kopic a recunoscut că i-a fost greu să îşi motiveze jucătorii după înfrângerea dramatică din semifinala Cupei României, contra Universităţii Craiova.
Zeljko Kopic, după Dinamo – Rapid 3-1: “Suntem cu toţii fericiţi”
“(n.r: Care e sentimentul?) Bun. Suntem cu toţii fericiţi. După semifinala de Cupă şi tot ce s-a întâmplat acolo am avut câteva zile să ne pregătim. Am întâlnit un adversar dificil.
(n.r: despre modificările din echipă, inclusiv faptul că a început de pe banca de rezerve căpitanul Cîrjan) Jucătorii au înţeles, am vorbit cu Cătălin, ştiu şi ei că sunt foarte multe meciuri. Am crezut că aşa e mai bine. A intrat cu Craiova bine. E mai uşor să iau decizii în momentul în care am o comunicare bună cu jucătorii.
Asta este meseria mea, să încerc să iau decizii bune. A fost foarte-foarte greu după meciul cu Craiova. Eram în suferinţă, trebuia să îi motivez. Aşa e viaţa, cu suişuri şi coborâşuri, şi emoţional, mental. Am fost aproape morţi, acum suntem în culmea fericirii.
Ne dorim mult să ajungem în Europa. Ştim că play-off-ul este o competiţie dură. Din punctul meu de vedere, în multe meciuri ne-a lipsit norocul. Vom lupta până la sfârşit, mai avem 4 meciuri. Vedem la final unde terminăm”, a spus Zeljko Kopic pentru digisport.ro.
Dinamo – Rapid 3-1
Dinamo a învins, duminică seara, pe teren propriu, cu 3-1, gruparea Rapid Bucureşti, în etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1.
Rapid l-a pierdut pe Aioani încă din minutul 3, portarul giuleştenilor acuzând probleme musculare. Jocul a fost controlat de gazde, care l-au încercat pe tânărul portar dinamovist Briciu prin Armstrong (min. 7) şi Puşcaş (min. 32). Alb-roşii au deschis scorul în minutul 39, prin Milanov, care a trimis o lovitură de cap, Briciu a împins mingea cu mâinile, în jos, strecurându-şi-o printre picioare. În parta secundă, Kopic a schimbat, i-a introdus pe Cîrjan şi Musi, iar ambii jucători au înscris, desăvârşind dezastrul Rapidului. Mai întâi a marcat Cătălin Cîrjan, în minutul 59, cu un şut din careu, la pasa lui Soro, apoi Musi a înscris din unghi, în minutul 73.
Paşcanu a ratat pentru giuleşteni, în minutul 80, şutând pe lângă poartă, pentru ca în minutul 85 Musi să încerce să profite de degajarea greşită a lui Briciu, însă mingea trimisă de el de la distanţă a ocolit poarta rapidistă. Remarcând faptul că oaspeţii au jucat ultimele zece minute în inferioritate, din cauza accidentării lui Petrila, pentru că toate modificările fuseseră efectuate, elevii lui Gâlcă au redus din diferenţă prin Daniel Paraschiv, în minutul 89, Briciu a scos şuturile lui Cîrjan şi Alex Pop, pe final, şi Dinamo – Rapid s-a terminat 3-1.
În clasament, Dinamo e pe locul 4, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid rămâne cu 32 de puncte, pe locul 5.
