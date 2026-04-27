Lovitură cruntă pentru Rapid! Un titular s-a accidentat și a ieșit pe brațele medicilor în derby-ul cu Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 27 aprilie 2026, 0:01

Claudiu Petrila, accidentat în Dinamo - Rapid / AntenaSport

Rapid a mai primit o lovitură în derby-ul cu Dinamo. După ce Marian Aioani a ieșit accidentat încă din startul meciului, Claudiu Petrila a ieșit și el de pe teren cu dureri la piciorul drept, fiind nevoie să fie cărat pe brațe de membrii staff-ului medical al giuleștenilor.

Dinamo a învins-o pe Rapid cu 3-1 în derby-ul de pe Arena Națională și a obținut primul său succes în fața giuleștenilor după o pauză de 11 ani. Reușitele lui Milanov, Cîrjan și Musi au decis soarta partidei, cel din urmă marcând fabulos cu o “torpilă” la colțul scurt.

Claudiu Petrila, accidentare teribilă în Dinamo – Rapid

Meciul de pe cel mai mare stadion al țării a fost unul de coșmar pentru Costel Gâlcă, cel care și-a pierdut doi titulari. Prima dată, Aioani a ieșit de pe teren după doar câteva minute, însă aceea nu a fost singura lovitură.

În minutul 80, Petrila a intrat într-un duel cu Boateng și a fost dezechilibrat de fundașul togolez. Extrema giuleștenilor a pus presiunea pe piciorul său drept și a căzut rău, după care și-a pus mâna în spatele coapsei.

Membrii staff-ului giuleștenilor au fost nevoiți să intervină și pentru că Petrila nu a putut să calce în piciorul drept, a fost cărat pe brațe de ei. Ajuns pe banca de rezerve, fotbalistul de 25 de ani a izbucnit în plâns.

Sunt șanse mari ca sezonul 2025/26 să fie încheiat pentru Petrila, ținând cont de cât de gravă a părut accidentarea sa. În 35 de meciuri adunate în această stagiune, jucătorul Rapidului adunase 5 goluri și 11 pase decisive.

Citește și:
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Observator
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Dinamo – FCSB, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate calculele. Mihai Stoica și-a ales deja favorita. „Aşa cred eu”
Fanatik.ro
Dinamo – FCSB, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate calculele. Mihai Stoica și-a ales deja favorita. „Aşa cred eu”
23:50

“Am fost aproape morţi” Reacţia lui Zeljko Kopic după Dinamo – Rapid 3-1! Ce a spus despre Cătălin Cîrjan
23:40

LIVE VIDEOAFS – Sporting 0-1. Ultima speranță pentru campioana en-titre în lupta la titlu
23:38

„O umilință, o rușine! Parcă am uitat fotbalul!” Gâlcă a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo
23:36

Scandal la Dinamo – Rapid. Doi fani ai alb-roșiilor, implicați într-un conflict la toalete
23:22

Cătălin Cîrjan, mesaj de suflet pentru fanii lui Dinamo după ce a marcat contra fostei sale echipe, Rapid!
23:19

“Dacă muncești, Dumnezeu te răsplătește”. Reacția lui Alex Musi după “eurogolul” marcat în Dinamo – Rapid 3-1
Vezi toate știrile
1 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 2 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 3 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor 4 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 5 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 6 Lovitura momentului în fotbalul românesc! 10 milioane de euro pentru CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor