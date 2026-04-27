Lovitură cruntă pentru Rapid! Un titular s-a accidentat și a ieșit pe brațele medicilor în derby-ul cu Dinamo

Rapid a mai primit o lovitură în derby-ul cu Dinamo. După ce Marian Aioani a ieșit accidentat încă din startul meciului, Claudiu Petrila a ieșit și el de pe teren cu dureri la piciorul drept, fiind nevoie să fie cărat pe brațe de membrii staff-ului medical al giuleștenilor.

Dinamo a învins-o pe Rapid cu 3-1 în derby-ul de pe Arena Națională și a obținut primul său succes în fața giuleștenilor după o pauză de 11 ani. Reușitele lui Milanov, Cîrjan și Musi au decis soarta partidei, cel din urmă marcând fabulos cu o “torpilă” la colțul scurt.

Claudiu Petrila, accidentare teribilă în Dinamo – Rapid

Meciul de pe cel mai mare stadion al țării a fost unul de coșmar pentru Costel Gâlcă, cel care și-a pierdut doi titulari. Prima dată, Aioani a ieșit de pe teren după doar câteva minute, însă aceea nu a fost singura lovitură.

În minutul 80, Petrila a intrat într-un duel cu Boateng și a fost dezechilibrat de fundașul togolez. Extrema giuleștenilor a pus presiunea pe piciorul său drept și a căzut rău, după care și-a pus mâna în spatele coapsei.

Membrii staff-ului giuleștenilor au fost nevoiți să intervină și pentru că Petrila nu a putut să calce în piciorul drept, a fost cărat pe brațe de ei. Ajuns pe banca de rezerve, fotbalistul de 25 de ani a izbucnit în plâns.