Reacţie de ultim moment a lui Varga despre noul antrenor de la CFR Cluj: “Nu sunt adevărate!”

Patronul de la CFR Cluj, Ioan Varga, a avut o reacţie clară după ce s-a scris că formaţia ardeleană a bătut palma cu Antonio Folha, tehnician portughez care a scris istorie pentru FC Porto.

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Omul de afaceri a evitat să confirme informaţia apărută şi a transmis că echipa urmează să aibă antrenor nou la reunire.

Ioan Varga rupe tăcerea după ce s-a scris că Antonio Folha vine la CFR Cluj

Ioan Varga nu a vrut să anunţe numele noului antrenor, semn că nu are o înţelegere parafată nici nu Antonio Folha, despre care s-a spus că este alesul celor de la CFR Cluj.

„Am tot văzut variante, dar nu sunt adevărate. Nu pot să confirm nimic. Nu înțeleg de unde atâta stres. Echipa este în vacanță și încă este timp. Când se va reuni lotul, vom avea antrenor. Ce pot să spun este că, la finalul săptămânii, vom avea un antrenor foarte bun”, a spus Ioan Varga pentru Prosport.

Edi Iordănescu a refuzat-o pe CFR Cluj

Un alt nume despre care s-a scris intens că poate să ajungă să fie pe banca celor de la CFR Cluj este Edi Iordănescu. Fostul selecţioner a mai colaborat cu Ioan Varga la trupa din Gruia în trecut, reuşind să câştige un titlu, însă în cele din urmă a refuzat acum propunerea ardelenilor, motivând că este în discuţii cu o echipă din afară.