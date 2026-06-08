Reacţie de ultim moment a lui Varga despre noul antrenor de la CFR Cluj: “Nu sunt adevărate!”

Patronul de la CFR Cluj, Ioan Varga, a avut o reacţie clară după ce s-a scris că formaţia ardeleană a bătut palma cu Antonio Folha, tehnician portughez care a scris istorie pentru FC Porto.
Omul de afaceri a evitat să confirme informaţia apărută şi a transmis că echipa urmează să aibă antrenor nou la reunire.
Ioan Varga rupe tăcerea după ce s-a scris că Antonio Folha vine la CFR Cluj
Ioan Varga nu a vrut să anunţe numele noului antrenor, semn că nu are o înţelegere parafată nici nu Antonio Folha, despre care s-a spus că este alesul celor de la CFR Cluj.
„Am tot văzut variante, dar nu sunt adevărate. Nu pot să confirm nimic. Nu înțeleg de unde atâta stres. Echipa este în vacanță și încă este timp. Când se va reuni lotul, vom avea antrenor. Ce pot să spun este că, la finalul săptămânii, vom avea un antrenor foarte bun”, a spus Ioan Varga pentru Prosport.
Edi Iordănescu a refuzat-o pe CFR Cluj
Un alt nume despre care s-a scris intens că poate să ajungă să fie pe banca celor de la CFR Cluj este Edi Iordănescu. Fostul selecţioner a mai colaborat cu Ioan Varga la trupa din Gruia în trecut, reuşind să câştige un titlu, însă în cele din urmă a refuzat acum propunerea ardelenilor, motivând că este în discuţii cu o echipă din afară.
Iordănescu este liber de contract după ce sezonul trecut a fost pe banca celor de la Legia Varşovia, însă rezultatele proaste au dus la despărţirea sa de clubul polonez.
“În ultimele zile s-a tot discutat despre o posibilă revenire a mea la CFR Cluj, iar după multe speculații, consider că este momentul să clarific situația. În primul rând, mărturisesc faptul că sunt extrem de atașat de CFR Cluj. Este un club față de care am sentimente puternice și unde am trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele.
La Cluj am avut primele mari satisfacții ca antrenor, am câștigat trei trofee și am construit relații speciale cu oamenii din club și cu mulți dintre jucătorii alături de care am lucrat. Sunt amintiri și legături care vor rămâne mereu parte din mine, in plus rămân extrem recunoscător si pentru sprijinul deosebit pe care l-am avut din partea suporterilor!
Este adevărat că am fost contactat în vederea unei posibile reveniri. Din respect pentru suporterii lui CFR, pentru club și oamenii care îl conduc, am fost însă foarte corect încă de la început și am comunicat faptul că mă aflu în negocieri pentru un contract în străinătate”, a spus Edi Iordănescu.
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