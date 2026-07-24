Au bătut palma: Chelsea plătește 60.000.000 de euro pentru internaționalul din Franța!

Chelsea e aproape să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor, asta după ce l-a lua pe Morgn Rodgers, de la Aston Villa, în schimbul a 137 de milioane de euro.
Formația londonză a fost preluată în această vară de Xabi Alonso și are planuri mari pentru noul sezon, unul care se anunță a fi mai echilibrat ca oricând în Premier League.
Chelsea îl transferă pe internaționalul din Franța pentru 60 de milioane de euro
Tehnicianul iberic ar putea să joace cu 3 fundași centrali, sistem pe care l-a folosit cu succes la Bayer Leverkusen, iar pentru asta formația engleză are nevoie de întăriri în compartimentul defensiv, acolo unde soluțiile sunt momentan destul de puține.
Șefii lui Chelsea nu pierd vremea și s-au înțeles cu omologii de la Crystal Palace pentru transferul lui Maxence Lacroix, fotbalist francez care a fost în lotul lui Didier Deschamps pentru turneul final ce tocmai s-a încheiat.
Conform jurnalistului Florian Plettenberg, suma pe care formația londoneză urmează să o achite este de 60 de milioane de euro, iar un procent de 10 sau 15 la sută va ajunge în conturile celor de la Wolfsburg. Fotbalistul din Hexagon urmează să semneze un contract valabil până în 2032 cu Chelsea.
Chelsea l-a cedat pe Alejandro Garnacho în Premier League
Pentru echipa londoneză este activitate și la capitolul plecări, asta după ce Marc Cucurella a fost ce dat la Real Madrid în startul verii, acum a venit rândul unui alt fotbalist din banda stângă să fie lăsat să schimbe aerul.
Alejandro Garnacho a fost împrumutat la Aston Villa și formația pregătită de Unai Emery va avea clauză de cumpărare undeva în jurul la 40 de milioane de euro, una care poate deveni obligatorie în funcție de anumite condiții.
Cel mai probabil vor mai urma și alte plecări de la Chelsea în perioada următoare, unul dintre fotbaliștii despre care s-a speculat mult fiind chiar Enzo Fernandez.
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