Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut - Antena Sport

Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 15-a din Liga 1. Victor Angelescu a anunţat că Denis Ciobotariu s-a refăcut şi va fi în lotul giuleştenilor pentru duelul de duminică, de la ora 20:30.

Fundaşul de 27 de ani al Rapidului s-a accidentat după meciul cu UTA, de la finalul lunii august. Ciobotariu a ratat următoarele şase meciuri ale formaţiei de sub Grant.

Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: Denis Ciobotariu

Victor Angelescu a transmis că antrenorul Costel Gâlcă se va baza cu siguranţă pe Denis Ciobotariu la duelul cu Universitatea Craiova. Sunt şanse ca fundaşul să fie în lotul celor de la Rapid şi la meciul din prima etapă a grupelor Cupei României, cu Dumbrăviţa, meci care se va disputa joi, de la ora 21:00.

“Singurul care sperăm să fie în lot este Ciobotariu, acum pentru meciul din Cupă, dacă nu, la meciul cu Craiova”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Denis Ciobotariu este jucător de bază la Rapid, iar până să se accidenteze a fost titular în toate meciurile disputate de giuleşteni în Liga 1. El a reuşit să marcheze şi un gol, în meciul câştigat cu UTA, cu 2-0, meci în urma căruia s-a accidentat.