Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut

Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut

Publicat: 29 octombrie 2025, 10:09

Comentarii
Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut

Costel Gâlcă, la finalul unui meci al Rapidului/ Profimedia

Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 15-a din Liga 1. Victor Angelescu a anunţat că Denis Ciobotariu s-a refăcut şi va fi în lotul giuleştenilor pentru duelul de duminică, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul de 27 de ani al Rapidului s-a accidentat după meciul cu UTA, de la finalul lunii august. Ciobotariu a ratat următoarele şase meciuri ale formaţiei de sub Grant.

Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: Denis Ciobotariu

Victor Angelescu a transmis că antrenorul Costel Gâlcă se va baza cu siguranţă pe Denis Ciobotariu la duelul cu Universitatea Craiova. Sunt şanse ca fundaşul să fie în lotul celor de la Rapid şi la meciul din prima etapă a grupelor Cupei României, cu Dumbrăviţa, meci care se va disputa joi, de la ora 21:00.

“Singurul care sperăm să fie în lot este Ciobotariu, acum pentru meciul din Cupă, dacă nu, la meciul cu Craiova”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Denis Ciobotariu este jucător de bază la Rapid, iar până să se accidenteze a fost titular în toate meciurile disputate de giuleşteni în Liga 1. El a reuşit să marcheze şi un gol, în meciul câştigat cu UTA, cu 2-0, meci în urma căruia s-a accidentat.

Reclamă
Reclamă

Preşedintele giuleştenilor a oferit declaraţii şi despre situaţia lui Andrei Borza, fundaşul accidentat înaintea “dublei” naţionalei din septembrie. Acesta este aşteptat pe teren în decembrie.

“Borza o să poată să prindă meciurile din decembrie. O să înceapă în două săptămâni alergările”, a mai spus Victor Angelescu.

Înaintea meciului cu Universitatea Craiova, Rapid ocupă locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani, după 14 meciuri disputate.

Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberantSuma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Observator
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
Fanatik.ro
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
13:09
Juventus și-a găsit antrenor! Fostul selecționer al Italiei preia “Bătrâna Doamnă”
12:59
Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: “Vă rog să înțelegeți”
12:58
Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova
12:14
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: “Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei”
12:11
Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: “A avut șansa lui”
12:07
Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR: “Vorbeşte mult / E o veste proastă”
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 4 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 5 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 6 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”