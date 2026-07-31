Home | Fotbal | Liga 1 | Robert Moldoveanu, în lacrimi! Gestul făcut de fostul atacant al lui Dinamo în memoria lui Constantin Covaciu
Foto

Robert Moldoveanu, în lacrimi! Gestul făcut de fostul atacant al lui Dinamo în memoria lui Constantin Covaciu

Mihai Alecu Publicat: 31 iulie 2026, 20:39

Comentarii
Robert Moldoveanu, în lacrimi! Gestul făcut de fostul atacant al lui Dinamo în memoria lui Constantin Covaciu
galerie foto Galerie (4)

Robert Moldoveanu, în lacrimi după golul dintre FC Argeş - Csikszereda. Foto: Captură @ Digi Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Duelul dintre FC Argeş şi Csikszereda a fost decis de un gol venit pe final, din partea lui Robert Moldoveanu, atacant care a fost crescut în curtea celor de la Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul piteştenilor nu a utiat de trecutul său în tricoul alb-roşu şi, în contextul momentelor dificile pe care le traversează gruparea acum, a avut un mesaj în memoria lui Constantin Covaciu.

Robert Moldoveanu a avut un mesaj special pregătit pentru Constantin Covaciu, masseurul lui Dinamo care a decedat

Robert Moldoveanu a punctat din penalty, în minutul 79, în duelul dintre FC Argeş şi Csikszereda, iar după a mers către camera de luat vederi aflată la marginea terenului şi şi-a dat tricoul jos, având un mesaj special pregătit pe Constantin Covaciu, cel cu care a colaborat în perioada în care a fost în Ştefan cel Mare.

Jucătorul a părut extrem de emoţionat şi s-a pus în genunchi, arătând spre cer. „Odihneşte-te în pace, Nea Gogu”, a stat scris pe maioul pe care Robert Moldoveanu îl avea pe sub tricoul purtat la meciul dintre FC Argeş şi Csikszereda.

Robert Moldoveanu a avut perioade grele în curtea lui Dinamo

Considerat unul dintre cei mai talentaţi tineri care au crescut la juniorii lui Dinamo în ultimii 15 ani, Robert Moldoveanu a fost lovit de ghinion în mai multe rânduri. Jucătorul ofensiv s-a accidentat grav şi a fost nevoit să stea în afara gazonului multe luni.

Reclamă
Reclamă

Recuperarea pe care a făcut-o a fost de multe ori asistată şi de Constantin Covaciu, cel care acum nu mai este printre noi după ce microbuzul lui Dinamo 2 a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea sa. Astfel se explică emoţiile pe care Robert Moldoveanu le-a avut după ce a marcat singurul gol al confruntării de la Mioveni.

Robert Moldoveanu, în lacrimi după meci

Atacantul a vorbit cu lacrimi în ochi de situaţia tragică.

„Nea Gogu era parte din familia mea, am crescut cu el. Nu este uşor, dar suntem profesionişti şi lucrurile astea te motivează mai mult. Îţi doreşti să dai tot ce ai mai bun şi să faci nişte eforturi să mulţumeşti pe toată lumea. Nici nu am cuvinte. Golul acesta e pentru Nea Gogu, care de astăzi nu mai e. O veste foarte tristă care nu a picat bine nimănui”, a spus Robert Moldoveanu.

60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Observator
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
20:44

Manchester City – Inter LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Meci de gală pentru echipa lui Cristi Chivu la Hong Kong
20:27

AS Roma vrea să se întărească pentru Liga Campionilor de la Real Madrid! Două vedete sunt dorite pe Olimpico
20:21

Birmingham City – Barcelona LIVE VIDEO (21:45). Catalanii continuă pregătirea de vară, LIVE în AntenaPLAY
20:15

Oţelul Galaţi – Dinamo, 21:30, LIVE TEXT. Echipele de start
20:08

Daniel Pancu surprinde după Auda – FCSB: „Preferam 16-0”
19:25

Hotărârea luată de Ioan Varga după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 din Conference League
Vezi toate știrile
1 „Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa! 2 Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu 3 Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva” 4 OUT de la FCSB! Gigi Becali a decis să-l scoată din echipă după eliminarea ruşinoasă din Europa! 5 UPDATEOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul 6 Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!
Citește și