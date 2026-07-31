Robert Moldoveanu, în lacrimi! Gestul făcut de fostul atacant al lui Dinamo în memoria lui Constantin Covaciu

Duelul dintre FC Argeş şi Csikszereda a fost decis de un gol venit pe final, din partea lui Robert Moldoveanu, atacant care a fost crescut în curtea celor de la Dinamo.

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Fotbalistul piteştenilor nu a utiat de trecutul său în tricoul alb-roşu şi, în contextul momentelor dificile pe care le traversează gruparea acum, a avut un mesaj în memoria lui Constantin Covaciu.

Robert Moldoveanu a avut un mesaj special pregătit pentru Constantin Covaciu, masseurul lui Dinamo care a decedat

Robert Moldoveanu a punctat din penalty, în minutul 79, în duelul dintre FC Argeş şi Csikszereda, iar după a mers către camera de luat vederi aflată la marginea terenului şi şi-a dat tricoul jos, având un mesaj special pregătit pe Constantin Covaciu, cel cu care a colaborat în perioada în care a fost în Ştefan cel Mare.

Jucătorul a părut extrem de emoţionat şi s-a pus în genunchi, arătând spre cer. „Odihneşte-te în pace, Nea Gogu”, a stat scris pe maioul pe care Robert Moldoveanu îl avea pe sub tricoul purtat la meciul dintre FC Argeş şi Csikszereda.

Robert Moldoveanu a avut perioade grele în curtea lui Dinamo

Considerat unul dintre cei mai talentaţi tineri care au crescut la juniorii lui Dinamo în ultimii 15 ani, Robert Moldoveanu a fost lovit de ghinion în mai multe rânduri. Jucătorul ofensiv s-a accidentat grav şi a fost nevoit să stea în afara gazonului multe luni.