Robert Moldoveanu, în lacrimi! Gestul făcut de fostul atacant al lui Dinamo în memoria lui Constantin Covaciu

Duelul dintre FC Argeş şi Csikszereda a fost decis de un gol venit pe final, din partea lui Robert Moldoveanu, atacant care a fost crescut în curtea celor de la Dinamo.
Fotbalistul piteştenilor nu a utiat de trecutul său în tricoul alb-roşu şi, în contextul momentelor dificile pe care le traversează gruparea acum, a avut un mesaj în memoria lui Constantin Covaciu.
Robert Moldoveanu a avut un mesaj special pregătit pentru Constantin Covaciu, masseurul lui Dinamo care a decedat
Robert Moldoveanu a punctat din penalty, în minutul 79, în duelul dintre FC Argeş şi Csikszereda, iar după a mers către camera de luat vederi aflată la marginea terenului şi şi-a dat tricoul jos, având un mesaj special pregătit pe Constantin Covaciu, cel cu care a colaborat în perioada în care a fost în Ştefan cel Mare.
Jucătorul a părut extrem de emoţionat şi s-a pus în genunchi, arătând spre cer. „Odihneşte-te în pace, Nea Gogu”, a stat scris pe maioul pe care Robert Moldoveanu îl avea pe sub tricoul purtat la meciul dintre FC Argeş şi Csikszereda.
Robert Moldoveanu a avut perioade grele în curtea lui Dinamo
Considerat unul dintre cei mai talentaţi tineri care au crescut la juniorii lui Dinamo în ultimii 15 ani, Robert Moldoveanu a fost lovit de ghinion în mai multe rânduri. Jucătorul ofensiv s-a accidentat grav şi a fost nevoit să stea în afara gazonului multe luni.
Recuperarea pe care a făcut-o a fost de multe ori asistată şi de Constantin Covaciu, cel care acum nu mai este printre noi după ce microbuzul lui Dinamo 2 a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea sa. Astfel se explică emoţiile pe care Robert Moldoveanu le-a avut după ce a marcat singurul gol al confruntării de la Mioveni.
Robert Moldoveanu, în lacrimi după meci
Atacantul a vorbit cu lacrimi în ochi de situaţia tragică.
„Nea Gogu era parte din familia mea, am crescut cu el. Nu este uşor, dar suntem profesionişti şi lucrurile astea te motivează mai mult. Îţi doreşti să dai tot ce ai mai bun şi să faci nişte eforturi să mulţumeşti pe toată lumea. Nici nu am cuvinte. Golul acesta e pentru Nea Gogu, care de astăzi nu mai e. O veste foarte tristă care nu a picat bine nimănui”, a spus Robert Moldoveanu.
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