Decizia luată de Andrei Nicolescu după tragedia de la Dinamo

Tragedia care a lovit clubul Dinamo, soldată cu moartea lui Constantin Covaciu, l-a făcut pe preşedintele grupării bucureştene să acţioneze în ziua în care prima echipă joacă în deplasare, la Galaţi.
Concret, un microbuz care îi transporta pe o parte din membrii staffului de la Dinamo 2 şi pe jucători către terenul de antrenament din Câmpulung a fost parte dintr-un accident rutier, asta după ce şoferul a suferit un infarct.
Andrei Nicolescu se implică direct după tragedia care a lovit clubul bucureştean
Totul s-a soldat cu mai multe persoane rănite, printre care s-a numărat inclusiv antrenorul Adrian Ropotan, cel care a fost transportat de urgenţă la spital şi operat. Din păcate, fizioterapeutul Constantin Covaciu, care făcea parte din clubul bucureştean de peste 20 de ani, a decedat.
Andrei Nicolescu a hotărât să meargă la Câmpulung pentru a fi alături de cei afectaţi, cât şi pentru a se asigura că aceştia au tot sprijinul de care e nevoie pentru a trece de momentele dificile prin care se află acum, notează cei de la trumedia.
Cel mai probabil clubul o să apeleze şi la ajutor psihologic pentru a-i ajuta pe tinerii jucători care au trecut printr-o cumpănă mare.
Dinamo se află deja în doliu după ce Mircea Lucescu a decedat
Dinamo are în istorie mai multe momente dificile, cu tragedii inimaginabile petrecute. Cătălin Hîldan şi Patrick Ekeng au murit pe teren, când îmbrăcau tricoul echipei, şi au rămas etern în memoria suporterilor pentru sacrificiul suprem pe care l-au făcut.
Ultimul eveniment trist în care echipa bucureşteană a fost implicată, în mod indirect, este produs de decesul lui Mircea Lucescu, cel care a fost un jucător şi un antrenor emblematic pentru gruparea din Ştefan cel Mare.
Acesta a decedat în cursul lunii aprilie a acestui an şi suporterii, cât şi clubul, au avut momente speciale prin care să-i cinstească memoria.
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