Decizia luată de Andrei Nicolescu după tragedia de la Dinamo

Tragedia care a lovit clubul Dinamo, soldată cu moartea lui Constantin Covaciu, l-a făcut pe preşedintele grupării bucureştene să acţioneze în ziua în care prima echipă joacă în deplasare, la Galaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, un microbuz care îi transporta pe o parte din membrii staffului de la Dinamo 2 şi pe jucători către terenul de antrenament din Câmpulung a fost parte dintr-un accident rutier, asta după ce şoferul a suferit un infarct.

Andrei Nicolescu se implică direct după tragedia care a lovit clubul bucureştean

Totul s-a soldat cu mai multe persoane rănite, printre care s-a numărat inclusiv antrenorul Adrian Ropotan, cel care a fost transportat de urgenţă la spital şi operat. Din păcate, fizioterapeutul Constantin Covaciu, care făcea parte din clubul bucureştean de peste 20 de ani, a decedat.

Andrei Nicolescu a hotărât să meargă la Câmpulung pentru a fi alături de cei afectaţi, cât şi pentru a se asigura că aceştia au tot sprijinul de care e nevoie pentru a trece de momentele dificile prin care se află acum, notează cei de la trumedia.

Cel mai probabil clubul o să apeleze şi la ajutor psihologic pentru a-i ajuta pe tinerii jucători care au trecut printr-o cumpănă mare.