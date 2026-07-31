Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Andrei Nicolescu după tragedia de la Dinamo

Decizia luată de Andrei Nicolescu după tragedia de la Dinamo

Mihai Alecu Publicat: 31 iulie 2026, 18:05

Comentarii
Decizia luată de Andrei Nicolescu după tragedia de la Dinamo

Decizia luată de Andrei Nicolescu după tragedia de la Dinamo. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Tragedia care a lovit clubul Dinamo, soldată cu moartea lui Constantin Covaciu, l-a făcut pe preşedintele grupării bucureştene să acţioneze în ziua în care prima echipă joacă în deplasare, la Galaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, un microbuz care îi transporta pe o parte din membrii staffului de la Dinamo 2 şi pe jucători către terenul de antrenament din Câmpulung a fost parte dintr-un accident rutier, asta după ce şoferul a suferit un infarct.

Andrei Nicolescu se implică direct după tragedia care a lovit clubul bucureştean

Totul s-a soldat cu mai multe persoane rănite, printre care s-a numărat inclusiv antrenorul Adrian Ropotan, cel care a fost transportat de urgenţă la spital şi operat. Din păcate, fizioterapeutul Constantin Covaciu, care făcea parte din clubul bucureştean de peste 20 de ani, a decedat.

Andrei Nicolescu a hotărât să meargă la Câmpulung pentru a fi alături de cei afectaţi, cât şi pentru a se asigura că aceştia au tot sprijinul de care e nevoie pentru a trece de momentele dificile prin care se află acum, notează cei de la trumedia.

Cel mai probabil clubul o să apeleze şi la ajutor psihologic pentru a-i ajuta pe tinerii jucători care au trecut printr-o cumpănă mare.

Reclamă
Reclamă

Dinamo se află deja în doliu după ce Mircea Lucescu a decedat

Dinamo are în istorie mai multe momente dificile, cu tragedii inimaginabile petrecute. Cătălin Hîldan şi Patrick Ekeng au murit pe teren, când îmbrăcau tricoul echipei, şi au rămas etern în memoria suporterilor pentru sacrificiul suprem pe care l-au făcut.

Ultimul eveniment trist în care echipa bucureşteană a fost implicată, în mod indirect, este produs de decesul lui Mircea Lucescu, cel care a fost un jucător şi un antrenor emblematic pentru gruparea din Ştefan cel Mare.

Acesta a decedat în cursul lunii aprilie a acestui an şi suporterii, cât şi clubul, au avut momente speciale prin care să-i cinstească memoria.

60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Observator
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
20:44

Manchester City – Inter LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Meci de gală pentru echipa lui Cristi Chivu la Hong Kong
20:39

FotoRobert Moldoveanu, în lacrimi! Gestul făcut de fostul atacant al lui Dinamo în memoria lui Constantin Covaciu
20:27

AS Roma vrea să se întărească pentru Liga Campionilor de la Real Madrid! Două vedete sunt dorite pe Olimpico
20:21

Birmingham City – Barcelona LIVE VIDEO (21:45). Catalanii continuă pregătirea de vară, LIVE în AntenaPLAY
20:15

Oţelul Galaţi – Dinamo, 21:30, LIVE TEXT. Echipele de start
20:08

Daniel Pancu surprinde după Auda – FCSB: „Preferam 16-0”
Vezi toate știrile
1 Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu 2 „Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa! 3 Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva” 4 OUT de la FCSB! Gigi Becali a decis să-l scoată din echipă după eliminarea ruşinoasă din Europa! 5 UPDATEOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul 6 Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal